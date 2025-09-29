Schönau (ots) -Die Elektrizitätswerke Schönau unterstützen mit dem Förderprogramm Sonnencent engagierte Menschen, die den Wandel hin zu einer gerechten und ökologischen Energiezukunft antreiben. Nach 27 Jahren und mehr als 16.000 unterstützten Vorhaben, wurden die Förderbausteine nun neu ausgerichtet und an die sich wandelnden gesellschaftlichen und politischen Bedingungen angepasst. Förderanträge können ab sofort eingereicht werden.Die Tarife der EWS Schönau enthalten den sogenannten Sonnencent: Einen Förderanteil, mit dem Projekte unterstützt werden, die auf verschiedenen Ebenen Rückenwind für die Energiewende bringen. Mit jährlich über zwei Millionen Euro unterstützen die Kund:innen der EWS Schönau nicht nur mit Ökostrom eine klimapositive Zukunft, sondern mit der Projektförderung über den Sonnencent auch echte Gemeinschaft und ein solidarisches Miteinander.Das Förderprogramm Sonnencent operiert nach drei Prinzipien: Engagement, Solidarität und Gemeinschaft. Wir nutzen die Sonnencents ab jetzt stärker mit dem Fokus, die soziale Dimension der Energiewende zu unterstützen und die notwendige Transformation in der Gesellschaft anzutreiben.Das Wichtigste in Kürze:- Das Förderprogramm Sonnencent erhält neue Förderschwerpunkte und Förderkriterien- Die Förderanträge können ab sofort ausgefüllt werden, der nächste Stichtag ist der 15.10.2025- Informationen zu den Förderschwerpunkten, Kriterien und Anträgen gibt es hier (https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/).Gemeinsam die Energiewende voranbringenSchon die "Schönauer Stromrebellen", aus denen die EWS Schönau hervorgingen, wussten: Die Energiewende gelingt nur mit Bürger:innen, die selbst anpacken - durch dezentrale, gemeinschaftliche Energieprojekte. 1999 riefen sie dafür mit dem (damals noch) "Sonnenpfennig" das erste kund:innenfinanzierte Förderprogramm für die erneuerbare Energiewende ins Leben. Das Förderprogramm wurde über die Jahre immer weiterentwickelt und die Bausteine wurden nun erneuert. Heute unterstützt das Förderprogramm Sonnencent Projekte in den folgenden Bereichen:- Gemeinschaftliche Solarenergie und Speicherlösungen- Bildung und Kampagnen zur Energiewende- Energiegerechtigkeit weltweit- Nachhaltige Mobilität- Studien und Analysen zu Klimaschutz und erneuerbarer EnergiezukunftWie unterstützen die Sonnencents mein Engagement?Wenn Sie eine Gemeinschaft sind, die zusammen Strom erzeugen und vor Ort selbst nutzen wollen, fördern wir Sie mit bis zu 20.000 Euro. (Informationen hier). (https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/anlagenfoerderung/)Ebenfalls können Sie von uns Unterstützung erhalten, wenn sie Studien, Gutachten oder Leitfäden erstellen, die auf eine nachhaltige Energieversorgung abzielen. Denn nur durch Wissen, kann positiver Wandel entstehen (Informationen hier (https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/studienfoerderung/)).Wir fördern Sie, wenn Sie zusammen mit Ihrer Gemeinschaft ein Energiewendeprojekt im Bereich Energiegerechtigkeit weltweit, Mobilität oder Bildung und Kampagnen umsetzen wollen. Großprojekte können mit bis zu 10.000 Euro gefördert werden (Informationen hier (https://www.ews-schoenau.de/unser-foerderprogramm/projektfoerderung/)).Darüber hinaus können Kleinprojekte mit bis zu 1.000 Euro unkompliziert und schnell auch jenseits der Antrags-Stichtage gefördert werden. Unterlagen zu Großprojekten bearbeiten wir immer nach unseren Stichtagen am 15.02., 15.06. und 15.10. des laufenden Jahres.Mitfördern ist ganz einfachDie Ökostrom- und Biogastarife der EWS Schönau enthalten den sogenannten Sonnencent in Höhe von 0,5 ct pro kWh. Alle, die Energie von den EWS beziehen, tragen also mit einem kleinen Beitrag dazu bei, dass sich der gemeinsame Fördertopf füllt. Mit dem EWS Ökostrom schonen Sie also nicht nur das Klima und erhalten 100 % echten Ökostrom, sondern unterstützen gemeinschaftliche und dezentrale Projekte, die Rückenwind für die Energiewende bedeuten.Über die EWS SchönauBekannt als die "Stromrebellen aus dem Schwarzwald" begannen die EWS Schönau vor über 30 Jahren als Elterninitiative gegen Atomkraft. Heute versorgen sie Menschen in ganz Deutschland mit 100 % echtem Ökostrom - unabhängig von Atom- und Kohlekonzernen und genossenschaftlich organisiert. Was die EWS Schönau besonders macht: Sie setzen sich für eine dezentrale, bürgernahe Energieversorgung ein. Neben dem Bau und Betrieb eigener Wind- und Solarparks ist ein Herzstück ihres Engagements das eigene Förderprogramm: So fließen jährlich mehrere Millionen Euro in den Einsatz für eine gerechtere Energiezukunft weltweit.Sie möchten gemeinsam mit den EWS für die Energiewende und den Klimaschutz einstehen? Dann erfahren Sie jetzt mehr unter: www.ews-schoenau.de