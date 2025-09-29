29. September 2025, Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. ("Newcore" oder das "Unternehmen") (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) freut sich bekannt zu geben, dass es Gesamteinnahmen von ca. 3,8 Millionen $ aus der Ausübung von 9.558.578 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens ("Warrants") erzielt hat, die am 26. September 2025 verfallen sind. Die Warrants wiesen einen Ausübungspreis von 0,40 $ auf und wurden ursprünglich am 26. September 2024 nach dem Abschluss von Privatplatzierungsfinanzierungen ausgegeben.

Luke Alexander, President und CEO von Newcore, sagte: "Wir möchten unseren Aktionären für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Vertrauen in das Unternehmen durch die Ausübung der Warrants danken. Das Management und das Board of Directors haben ebenfalls ihre Warrants ausgeübt und stehen mit einem Aktienanteil von etwa 15 % weiterhin in Einklang mit den Aktionären. Diese Finanzierung unterstützt zusammen mit unseren Barreserven die Weiterentwicklung und die Risikominderung unseres Goldprojekts Enchi in Ghana durch Newcore. Angesichts eines laufenden, 35.000 m umfassenden Bohrprogramms, das Explorationsbohrungen in die Tiefe umfassen wird, sowie Erschließungsarbeiten zur Unterstützung einer vorläufigen Machbarkeitsstudie im nächsten Jahr freuen wir uns auf ein arbeitsreiches Jahr, in dem wir das Potenzial unseres Goldprojekts Enchi auf regionaler Ebene weiter definieren werden."

Das Unternehmen ist mit einem Barbestand von etwa 10,1 Millionen $ äußerst kapitalkräftig, um das 35.000 m umfassende Bohrprogramm sowie die Erschließungsarbeiten fortzusetzen, die erforderlich sind, um das Goldprojekt Enchi bis zur vorläufigen Machbarkeitsstudie in der ersten Jahreshälfte 2026 weiterzuentwickeln. Nach der Ausübung und dem Verfall der Warrants umfasste das Aktienkapital des Unternehmens 262.986.096 ausgegebene und ausstehende Stammaktien sowie verwässernde Wertpapiere, bestehend aus 9.475.000 Aktienoptionen, 7.171.000 RSUs und PSUs sowie einer zusätzlichen Tranche von Warrants, bestehend aus 20.423.000 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,50 $, die am 27. Februar 2026 verfallen. Bei einer vollständigen Ausübung würde diese Tranche von Warrants weitere Finanzierungen in Höhe von etwa 10,2 Millionen $ bereitstellen, um die Bohr- und Erschließungsarbeiten bei Enchi weiter zu unterstützen.

Über Newcore Gold Ltd.

Newcore Gold entwickelt sein Goldprojekt Enchi in Ghana, dem größten afrikanischen Goldproduzenten(1), weiter. Newcore Gold bietet Investoren eine einzigartige Kombination aus erstklassigen Führungskräften, die durch ihre 15%ige Eigentümerschaft am Firmenkapital mit den Aktionären in Einklang stehen, und erstklassigen Explorationsmöglichkeiten auf Bezirksebene. Das 248 Quadratkilometer große Landpaket von Enchi erstreckt sich über 40 Kilometer der produktiven Scherzone Bibiani in Ghana, einem Goldgürtel, der einige Goldvorkommen mit mehreren Millionen Unzen beherbergt, einschließlich der 50 Kilometer weiter nördlich gelegenen Mine Chirano. Die Vision von Newcore ist der Aufbau eines reaktionsschnellen, kreativen und leistungsstarken Goldunternehmens, das die Renditen für die Aktionäre maximiert.

(1) Quelle: Produktionsvolumen für 2024 nach Angaben des World Gold Council.

Für das Board of Directors von Newcore Gold Ltd.

Luke Alexander

President, CEO & Direktor

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Mal Karwowska | Vice President, Corporate Development and Investor Relations

+1 604 484 4399

mailto:info@newcoregold.com

www.newcoregold.com

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Variationen - einschließlich negativer Variationen - solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: Aussagen über die Schätzung von Mineralressourcen, die Ergebnisse vorläufiger wirtschaftlicher Bewertungen, den Abschluss einer Vormachbarkeitsstudie, die Ergebnisse metallurgischer Testarbeiten und von unserer laufenden Bohrkampagne, Bohrergebnisse, die Größe oder Beschaffenheit von Mineralvorkommen, die voraussichtliche Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen oder Programmen und zukünftige Explorationsaussichten.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und alle Annahmen, auf denen sie beruhen, werden in gutem Glauben gemacht und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung hinsichtlich der Richtung unseres Geschäfts wider. Die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, basieren auf Informationen, die Newcore derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management von Newcore für vernünftig hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann Newcore seinen Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem spekulativen Charakter des Geschäfts von Newcore; das formative Entwicklungsstadium von Newcore; die finanzielle Lage von Newcore; mögliche Schwankungen der Mineralisierung, des Gehalts oder der Gewinnungsraten; die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsaktivitäten; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Kassa- und Terminpreise von Gold und anderen Rohstoffen; Schwankungen der Währungsmärkte (wie etwa der Wechselkurs des kanadischen Dollars zum US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren, die mit dem Geschäft der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus verbunden sind (einschließlich Umweltgefahren, ungewöhnlicher oder unerwarteter geologischer Formationen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken könnten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern; die Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Regierungsbehörden verbunden sind); und die Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten.

Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Newcore ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

