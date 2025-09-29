Leipzig (ots) -Die preisgekrönte Dokuserie "Elefant, Tiger & Kids" (ETK) geht in die dritte Staffel. Dabei bekommen die Teens wieder einzigartige Einblicke in ihren Traumberuf als Tierpflegerin und Tierpfleger, lernen bedrohte Tierarten vor dem Aussterben zu bewahren und erleben als Team eine unvergessliche Zeit. Ab dem 2. Oktober laufen 18 Folgen, á 20 min, immer donnerstags in Doppelfolge ab 20.10 Uhr bei KiKA, in der KiKA-App und in der ARD Mediathek."ETK" ist zurück: Sechs Jugendliche (Mila, Jakob, Anton, Vivian, Max und Jóra) aus ganz Deutschland begeben sich in der dritten Staffel auf eine unvergessliche Zoo-Tour durch Mitteldeutschland.Ihre tierische Reise führt sie in die Zoos in Leipzig und Erfurt sowie in den Amerika-Tierpark Limbach-Oberfrohna. Das Zoopraktikum bedeutet für die Sechs mehr als Füttern und Saubermachen. Immer wieder geht es auch um den Artenschutz. Die Jugendlichen übernehmen Verantwortung für verletzte Fledermäuse, lernen, wie man Tiere auf ein Leben in geschützten Lebensräumen vorbereitet und bekommen dabei einen Eindruck davon, wie viel Einsatz nötig ist, um bedrohten Arten zu helfen.Beim Medizin-Training mit Gepardin Judy, beim Zubereiten des Capybara-Frühstücks oder beim Flamingo-Blut-Check sind die Jugendlichen Teil des Zoo-Teams. Sie helfen beim Chippen der Pinguine, engagieren sich beim Target-Training mit den Mähnenwölfen und bauen den Nasenbären ein neues Außengehege. Vier Wochen lang leben und arbeiten die sechs Jugendlichen dafür zusammen. Aus einer bunten Gruppe wird dabei eine echte Teenager-WG."Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" erweitert die erfolgreichste deutsche Zoo-Dokusoap "Elefant, Tiger & Co" mit einem besonderen Blick auf jüngere Menschen, bei denen Tier- und Artenschutz Themen mit besonderer Relevanz sind.Redaktionell betreut wird die Sendung von Anke Gerstel (verantwortliche Redakteurin) und Anke Lindemann (Redaktionsleitung). Produzent ist Cine Impuls Leipzig GmbH mit Anke Kossira als Producerin und Andrea Gentsch als Head-Autorin."Elefant, Tiger & Kids: Zoo-Praktikum Backstage" wird nach den Standards von Green Production erstellt.Alle Staffeln können in der KiKA-App und in der ARD Mediathek gestreamt werden.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6127530