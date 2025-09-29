Die Jagd nach dem stabilen Quantencomputer ist um eine Episode reicher. Einem Team aus Kalifornien ist nun ein Sprung gelungen, der die Konkurrenz aufhorchen lassen dürfte. Einem Team von Physiker:innen am California Institute of Technology, kurz Caltech, im kalifornischen Pasadena ist nach eigenen Angaben die Entwicklung des bisher größten Quantencomputers auf Basis neutraler Atome gelungen. Das System vereint mit über 6.100 Qubits nicht nur eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n