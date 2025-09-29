Mainz (ots) -
Woche 41/25
Sonntag, 05.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.25 MAITHINK X - Die Show
Migration - 5 Mythen im Check
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 5. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 5. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.30 Uhr und 6.10./9.10./11.10.2025)
Woche 42/25
Sonntag, 12.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.15 MAITHINK X - Die Show
Kaputt gezüchtet: Von Tierqual bis Hungersnot
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 12. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 12. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.25 Uhr und 13.10./16.10./18.10.2025)
Woche 43/25
Sonntag, 19.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.15 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.25 Uhr und 20.10./23.10./24.10./25.10.2025)
Woche 44/25
Sonntag, 26.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.25 MAITHINK X - Die Show
Was Angst mit uns macht
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 26. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 26. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.20 Uhr und 27.10./30.10./1.11.2025)
Woche 45/25
Sonntag, 02.11.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.20 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.20 Uhr und am 3.11.2025)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6127556
Woche 41/25
Sonntag, 05.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.25 MAITHINK X - Die Show
Migration - 5 Mythen im Check
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 5. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 5. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.30 Uhr und 6.10./9.10./11.10.2025)
Woche 42/25
Sonntag, 12.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.15 MAITHINK X - Die Show
Kaputt gezüchtet: Von Tierqual bis Hungersnot
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 12. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 12. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.25 Uhr und 13.10./16.10./18.10.2025)
Woche 43/25
Sonntag, 19.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.15 MAITHINK X - Die Show
5G, WLAN & Co: Wann ist Strahlung schädlich?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 19. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 19. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.25 Uhr und 20.10./23.10./24.10./25.10.2025)
Woche 44/25
Sonntag, 26.10.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.25 MAITHINK X - Die Show
Was Angst mit uns macht
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 26. Oktober 2025, 06.00 Uhr bis 26. Oktober 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.20 Uhr und 27.10./30.10./1.11.2025)
Woche 45/25
Sonntag, 02.11.
Bitte Korrektur Folgentitel beachten:
22.20 MAITHINK X - Die Show
Gaslecks in Deutschland: Völlig unkontrolliert?
Mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim
Deutschland 2025
Im Streaming: 2. November 2025, 06.00 Uhr bis 2. November 2030
(Gilt auch für die WH's um 23.20 Uhr und am 3.11.2025)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6127556
© 2025 news aktuell