© Foto: picture alliance / newscom | John AngelilloAlibaba zieht Investoren in den Bann: Dank Cloud- und KI-Boom haben Analysten ihre Kursziele kräftig angehoben. Die Aktie erlebt den besten Monat seit dem Börsendebüt 2019.Die Aktien der Alibaba Group haben zu Wochenbeginn deutlich zugelegt, nachdem Analysten ihre Einschätzungen zu den Wachstumsaussichten des Cloud- und KI-Geschäfts anhoben. Morningstar erhöhte den fairen Wert der American Depositary Receipts (ADRs) sowie der in Hongkong notierten Aktien um 49 Prozent auf 267 US-Dollar bzw. 260 Hongkong-Dollar. Die in Hongkong notierte Aktie kletterte am Montag um bis zu 4,1 Prozent auf über 173 Hongkong-Dollar und liegt damit im September rund 50 Prozent im Plus - die beste …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE