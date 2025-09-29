Bei der Riester-Rente rollt eine Kündigungswelle: Das Vertrauen der Sparer schwindet, während politische Reformen weiter auf sich warten lassen. Gleichzeitig dreht sich die Debatte vor allem um die Frühstart-Rente, die Altersvorsorge darüber hinaus gerät aus dem Blick. Der Reformdruck auf die Bundesregierung nimmt weiter zu, und das betrifft auch die private Altersvorsorge. Auch Versicherungswirtschaft und Versicherungsvermittler warten gespannt auf die Einführung einer modernen, staatlich geförderten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact