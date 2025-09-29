WARSCHAU (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sichert der Republik Moldau nach dem Sieg der proeuropäische Regierungspartei PAS um Präsidentin Maia Sandu bei der Parlamentswahl weitere Unterstützung auf dem Weg in die EU zu. "Die Menschen in Moldau haben sich gestern für Freiheit und Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für die Aussicht auf eine gute Zukunft für ihr Land entschieden", sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Polen, Frankreich und der Ukraine in Warschau.

Die Moldauerinnen und Moldauer hätten aus Überzeugung Europa gewählt, trotz aller Versuche aus Moskau, die Wahlen zu beeinflussen, sagte Wadephul, der den Wahlausgang historisch nannte. "Diese Entscheidung zeigt auch, welche Kraft die Vision Europa, die Vision EU hat." Die Bundesregierung werde alles tun, um Moldau auf seinem Weg in die Europäische Union weiter kraftvoll zu unterstützen./bk/DP/men