Münster (ots) -In der aktuellen Oktober-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Capital wurde der Makler-Kompass 2025 veröffentlicht - mit einem historischen Ergebnis: HOMANN IMMOBILIEN ist die Nr. 1 in Deutschland!Zum ersten Mal seit Einführung des Rankings im Jahr 2014 belegt ein Makler aus Münster unangefochten die Spitzenposition - und das gleich in zwei Kategorien: Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien. Damit gehört das Familienunternehmen zu den absoluten Top-Adressen der deutschen Immobilienbranche.Spitzenbewertungen in allen BereichenBewertet wurden in diesem Jahr die Kriterien Qualifikation, Prozessqualität, Exposé & Vertrag sowie Service. Das Ergebnis spricht für sich:- 94 % Gesamtbewertung - kein Makler in Deutschland hat einen höheren Wert erzielt- Nr. 1 in Münster- Nr. 1 in Nordrhein-Westfalen- Nr. 1 in Deutschland (Wohnen)- 90 % im Gewerbesegment - erstmals getestet, direkt Platz 1 bundesweitFür den Capital-Makler-Kompass 2025 wurden 5.607 Anbieter in 161 Städten geprüft - HOMANN IMMOBILIEN aus Münster führt das Ranking souverän an.Seit 1979 steht das Familienunternehmen mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Kompetenz, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Ob Wohnen oder Gewerbe: Die Experten begleiten die Vermittlung von Häusern, Wohnungen, Grundstücken und Investments - mit höchstem Anspruch und echter Begeisterung."Diese Auszeichnung verdanken wir in erster Linie dem Vertrauen unserer Kunden. Dafür sage ich von Herzen Danke", betont Bernard H. Homann, Geschäftsführender Gesellschafter & Unternehmensgründer. "Ihre Zufriedenheit ist der größte Antrieb für unsere Arbeit - ohne sie wären solche Spitzenplatzierungen nicht möglich."Diese Ehrung reiht sich in eine lange Serie von Erfolgen ein und unterstreicht die kontinuierliche Qualität, Professionalität und Innovationskraft von HOMANN IMMOBILIEN. www.homann-immobilien.dePressekontakt:Guyves SarkhoshLeiter Kommunikation & MarketingTel. 0251 / 418 48-95E-Mail: g.sarkhosh@homann-immobilien.dewww.homann-immobilien.deOriginal-Content von: HOMANN IMMOBILIEN Münster GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181076/6127563