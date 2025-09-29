Bonn (ots) -Mit einem feierlichen Appell vollzieht das ABC-Abwehrkommando der Bundeswehr aus Bruchsal seine Neustrukturierung. Die Veranstaltung setzt einen würdevollen Rahmen für die organisatorischen Veränderungen und ist zugleich ein sichtbares Signal für die Ausrichtung auf Landes- und Bündnisverteidigung sowie die Stärkung der Einsatzbereitschaft.Der Appell besiegelt und unterstreicht die Rolle der ABC-Abwehrkräfte der Bundeswehr, zur konsequenten Unterstützung der Streitkräfte. Dazu werden die ABC-Abwehrbataillone 7 aus Höxter und 750 "Baden" aus Bruchsal sowie die beiden nicht-aktiven ABC-Abwehrbataillone 906 und 907 aufgelöst und in zwei teilaktive ABC-Abwehrregimenter 7 und 750 "Baden" zusammenfasst. Zudem werden die Regimenter unter neue Führung gestellt. Die Reservekräfte sind damit gemeinsam mit den aktiven Kräften in eine Regimentsstruktur integriert. Das stärkt die Reaktions- und Aufwuchsfähigkeit der ABC-Abwehr und damit auch die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr.HintergrundDie Neugliederung der ABC-Abwehrkräfte der Bundeswehr dient dazu, die Fähigkeiten der Bundeswehr im Bereich der Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Bedrohungen zu bündeln und zukunftsfähig auszurichten. Damit werden Führungs- und Einsatzstrukturen gestrafft, die Reaktionsfähigkeit erhöht und die Integration in nationale wie auch internationale Einsatzverbünde weiter gestärkt.Die ABC-Abwehrkräfte der Bundeswehr sind ein wichtiger Teil des Unterstützungsbereichs der Bundeswehr. Sie sind einzigartig innerhalb der Bundeswehr und verfügen über ein breites Spektrum an Fähigkeiten.ABC-Abwehr ist die Prävention und der Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Kampf- und Gefahrstoffen sowie deren Beseitigung. Zu den Fähigkeiten gehören die ABC-Abwehrberatung, die Aufklärung von ABC-Kampf und Gefahrenstoffen und die Dekontamination nach einem ABC-Ereignis. Diese Fähigkeiten kommen bei Bedarf zum Schutz der Truppe zur Wirkung - sowohl im Einsatz als auch in Deutschland.ABC-Abwehrkräfte schützen die Truppe im stationären und mobilen Einsatz - egal ob im In- oder Ausland. Sie schützen aber auch Einrichtungen wie etwa die logistische Basis im Einsatzland, Hafenanlagen, Flughäfen, Transitrouten und kritische Infrastruktur.Mit dem Appell wird die Umgliederung nicht nur formal besiegelt, sondern auch im feierlichen Rahmen vor militärischen und zivilen Gästen gewürdigt.Interessierte Medien sind herzlich zu der Feierlichkeit auf der Hardthöhe in Bonn eingeladen.Ankunft 06.10.202514:30 - 14:45 Uhr Eintreffen und Akkreditierung für Medienvertretende an der Hauptwacheanschließend Begrüßung, Einweisung und Pressestatement / InterviewmöglichkeitFeierlicher Appell16:00 - 17:00 Uhranschließend Shuttlebus zum Presse-Arbeitsraum oder zur HauptwacheAnmeldung:Interviewwünsche bitten wir vorab anzuzeigen.Akkreditieren Sie sich bitte schriftlich mit Akkreditierungsformular bis Mittwoch, den 1. Oktober 2025, 16:00 Uhr unter der Mailadresse:UstgKdoBwPIZ@bundeswehr.orgAnsprechpartner:Presse- und Informationszentrum UnterstützungFontainengraben 150, 53123 BonnTelefon: 0228/5504-1095 oder -1098E-Mail: UstgPresse@bundeswehr.orgPressekontakt:Unterstützungskommando der BundeswehrPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1095 oder -1098Nach Dienst: +49 (151) 14856035UstgKdoBwPIZ@Bundeswehr.orgOriginal-Content von: Unterstützungsbereich der Bundeswehr - Presse- und Informationszentrum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176538/6127584