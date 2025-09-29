TYN-e hat mit dem LTX einen neuen Kleintransporter der Klasse L7e präsentiert. Das kompakte Fahrzeug mit einer Zuladung von 620 Kilo und bis zu 190 km Reichweite richtet sich vor allem an Lieferdienste, Handwerker und Kommunen. Ab Anfang 2026 soll das Modell unter anderem mit niedrigen Unterhaltskosten und umfangreichen Ausstattungsoptionen überzeugen. Das im schwäbischen Waiblingen beheimatete Unternehmen TYN-e erweitert seine Modellpalette um einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
