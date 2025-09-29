© Foto: Klaus Ohlenschläger - Picture AllianceXRP ist zu Wochenbeginn die einzige Krypto-Währung die nicht nur im Tagesverlauf, sondern auch auf Wochensicht im grünen Bereich glänzt. Ethereum (+3,1 Prozent), Bitcoin (+2,4 Prozent), Solana (+3,1 Prozent) und Dogecoin (+1,8 Prozent) konnten zwar zu Wochenbeginn ebenfalls Tagesgewinne verbuchen. Auf Wochensicht liegen sie jedoch weiterhin im roten Bereich - im Gegensatz zu XRP, dass seine Verluste vollständig wettmachen konnte. Am Montagmittag notiert XRP bei 2,8 US-Dollar, ein Tagesgewinn von 2,9 Prozent und ein Wochenplus von 2 Prozent (Stand: 12:45 Uhr, MESZ). Inflationsdaten stützen die Märkte Die am Freitag veröffentlichten US-Inflationsdaten gaben den Takt für die jüngste …Den vollständigen Artikel lesen ...
