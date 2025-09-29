Langenpreising (ots) -Regionale Unterschiede im MietmarktWährend in Ballungszentren die Mieten teils auf Rekordniveau steigen, sieht die Situation in kleineren Städten, Märkten und Gemeinden oft ganz anders aus. Hier fehlt nicht nur die Nachfrage wie in den Metropolen - vielerorts gibt es auch keinen qualifizierten Mietspiegel. Für private Vermieter bedeutet das: Sie sind häufig gezwungen, weit unter Marktwert zu vermieten.Fehlender Mietspiegel hemmt InvestitionenOhne eine offizielle Grundlage lassen sich Mieten nur schwer rechtssicher anpassen. Wer seine Einnahmen nicht erhöhen kann, hat weniger Spielraum für Instandhaltung, energetische Modernisierung oder den Ausbau von Wohnraum. So bleiben dringend notwendige Investitionen aus. Gerade vor dem Hintergrund steigender Bau- und Energiekosten führt diese Situation zu einem Stillstand bei Sanierung und Neubau.Kleinvermieter besonders betroffenBesonders private Kleinvermieter geraten dadurch unter Druck. Zwar können sie bei der Erstvermietung den Mietpreis frei festlegen, doch bei späteren Anpassungen stoßen sie ohne Mietspiegel schnell an rechtliche Grenzen. Langfristig führt das dazu, dass Immobilien unattraktiv werden und private Eigentümer das Risiko scheuen, in neuen Wohnraum zu investieren.Transparenz schafft Anreize für WohnungsbauHier setzt mietspiegel.com an. Die Plattform ermöglicht Vermietern den Austausch anonymisierter Vergleichsmieten, auch dort, wo kein amtlicher Mietspiegel existiert. Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer Kontaktanfrage fällt eine geringe Gebühr an. Damit erhalten Vermieter eine praxistaugliche und kostengünstige Alternative zum teuren Sachverständigengutachten - und zugleich die Möglichkeit, ihre Mieten marktgerecht und transparent zu gestalten.Stimme aus der Branche"Wenn Vermieter ihre Mieten dauerhaft nicht an den Markt anpassen können, fehlen die Mittel für Modernisierungen und den Neubau. Das schadet nicht nur den Eigentümern, sondern dem gesamten Wohnungsmarkt. Vergleichsmieten schaffen hier einen Ausgleich: Sie geben Vermietern Orientierung und schaffen Anreize, wieder in Wohnraum zu investieren", erklärt Andreas Bergmeier, Geschäftsführer der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH.Fazit: Fehlende Mietspiegel als WachstumsbremseDie ungleiche Situation zwischen Ballungszentren und ländlichen Regionen zeigt: Ohne Mietspiegel bleiben viele Wohnungen unter Wert vermietet, während gleichzeitig Investitionen ausbleiben. Plattformen wie Mietspiegel.com tragen dazu bei, diese Lücke zu schließen, und sorgen für mehr Transparenz und Handlungsspielraum - eine wichtige Voraussetzung, um Wohnraum zu erhalten und neuen entstehen zu lassen.Engagement im ImmobilienumfeldMietspiegel.com engagiert sich auch über die eigene Plattform hinaus für den Austausch in der Immobilienwirtschaft. Als Sponsor unterstützt das Unternehmen die redaktionelle Berichterstattung von Messe.TV (https://www.messe.tv/) zur EXPO REAL 2025 in München. Die internationale Immobilienmesse gilt als zentrale Plattform für Markttrends, Investitionen und Innovationen. Mit dem Sponsoring unterstreicht Mietspiegel.com seinen Anspruch, Transparenz und Orientierung im Immobiliensektor aktiv zu fördern.Über Mietspiegel.comMietspiegel.com ist ein Angebot der Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH. Die Plattform vernetzt Vermieter, um anonymisierte Vergleichsmieten auszutauschen und regionale Lücken in der Mietspiegelversorgung zu schließen. Die Anmeldung ist kostenlos, lediglich bei einer Kontaktanfrage fällt eine geringe Gebühr an. Damit entsteht eine datenschutzkonforme und praxisnahe Alternative zu kostspieligen Gutachten - besonders in Märkten, Gemeinden und ländlichen Regionen ohne amtlichen Mietspiegel.Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 - 304 190E-Mail: presse@mietspiegel.comOriginal-Content von: Immobilien Software Haus und Wohnung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167740/6127625