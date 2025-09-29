26. September 2025, Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. ("Maxus" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 26. September 2025 mit John Nick Bakus (der "Verkäufer"), einem unabhängigen Dritten, ein Mineral Claims Purchase Agreement (die "Vereinbarung") unterzeichnet hat, um sämtliche Rechte und Anteile (100 %) am Konzessionsgebiet Beveley (das "Konzessionsgebiet") im Norden der kanadischen Provinz British Columbia zu erwerben. Das Konzessionsgebiet umfasst zwei Mineral-Claims mit 108 Hektar Grundfläche und liegt innerhalb der Grenzen des unternehmenseigenen Projekts Quarry (siehe Abbildung 1). Mit dieser strategischen Akquisition kann das Unternehmen das Gelände des Projekts Quarry konsolidieren und um eine bekannte kritische Metallmineralisierung und eine historische, nicht gemäß der Vorschrift NI 43-101 konformen Mineralressource erweitern.

Highlights der Akquisition

- Kritische Metallmineralisierung: Die in der Vergangenheit abgegrenzte Mineralisierung umfasst silberhaltigen Bleiglanz, Sphalerit und Barit in Zonen, die sich über bis zu 1.500 m mal 500 m an der Oberfläche erstrecken1

- Historische Bohrungen lieferten im Schnitt:

23,6 m mit 1,83 % Pb, 2,82 % Zn und 56,2 ppm Ag in Bohrloch 77-111

13,0 m mit 0,65 % Pb, 2,58 % Zn und 42,5 ppm Ag in Bohrloch 78-251

6,91 m mit 2,42 % Pb, 2,43 % Zn und 87,7 ppm Ag in Bohrloch 80-662

3,81 m mit 1,00 % Pb, 3,19 % Zn und 43,5 ppm Ag in Bohrloch 80-762

- Historische Schätzung der Bullseye Zone (nicht konform gemäß NI 43-101):

99.781 Tonnen mit 1,42 % Pb, 2,24 % Zn, 36,3 ppm Ag (durch Bohrungen angezeigt)3

2,72 Mio. Tonnen mit 3,66 % Pb + Zn, 36,3 ppm Ag (urspr. Kategorie nicht klassifiziert, drei Zonen)3

Historische Blockschätzung, Parameter unbekannt

Bitte konsultieren Sie den Abschnitt unten (Anmerkungen zur Zuverlässigkeit von historischen Schätzungen)

- Strategischer Standort: 28 km nordwestlich von Germansen Landing (British Columbia) innerhalb günstiger Karbonat- und Dolomit-Brekzienwirtsgesteine gelegen.

Nach der Aufnahme des Konzessionsgebiets erstreckt sich das Konzessionsportfolio des Unternehmens nun über 15.098 Hektar an höffigen Flächen, die sich auf drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar, das 3.054 Hektar umfassende Wolframprojekt Lotto sowie das Kupferprojekt Penny mit zusätzlichen 3.123 Hektar verteilen. Das Unternehmen hat zudem kürzlich bekannt gegeben, dass es den Grundbesitz bei den Antimonprojekten Hurley und Alturas sowie dem Wolframprojekt Lotto erweitert hat.

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: "Das neu erworbene Konzessionsgebiet Beveley ist eine spannende Ergänzung unseres Portfolios in British Columbia. Bei den historischen Arbeiten konnte eine Mineralisierung mit großen Ausmaßen und ausgeprägtem Blei-Zink-Silber-Potenzial abgegrenzt werden, und wir sind der Ansicht, dass mit modernen Explorationsverfahren weiterer Wert erschlossen werden kann. Unser Team freut sich darauf, dieses Konzessionsgebiet zu bearbeiten und dabei auf dem von den vorherigen Betreibern geschaffenen Fundament aufzubauen."

Über das Projekt Quarry

Das nun 2.740 Hektar große Projekt Quarry liegt an der Nordseite des Osilinka River, zwischen Tenakhi Creek und Wasi Creek, rund 46 Kilometer nordwestlich von Germansen Landing. Das historische Vorkommen Quarry ist in einem Kalksteinbruch freigelegt, wo rekristallisierter und dolomitisierter Kalkstein der Ingenika Group aus dem Neoproterozoikum mineralisierte Quarzgänge aufweist. Die dokumentierte Mineralogie der mineralisierten Erzgänge umfasst Sphalerit, Bleiglanz, Cerussit, Chalkopyrit, Boulangerit, Malachit, Azurit und möglicherweise Stibnit.4

Historische Probenahmen lassen das hochgradige Potenzial des Konzessionsgebiets erkennen. Im Jahr 1991 lieferte die Probe FFE91-13-1-1 Analysewerte von 20 % Sb, 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 42,5 % Pb und 0,65 ppm Ag.1 Eine frühere Stichprobe aus massivem Bleiglanz (Probe 11), die 1954 auf dem Konzessionsgebiet entnommen wurde, ergab 83,5 % Pb und 1.575 ppm Ag.5

Der Standort bietet zuverlässigen, ganzjährigen Zugang, was laufende Explorationsinitiativen fördert. Die Region ist von Gesteinen der Ingenika Group aus dem Neoproterozoikum sowie der Gruppen Big Creek, Otter Lakes, Atan, Razorback und Echo Lake aus dem Paläozoikum unterlagert.

Abbildung 1: Karte des Projekts Quarry mit den erworbenen Claims

Anmerkungen zur Zuverlässigkeit von historischen Schätzungen

Die historische Schätzung für das Konzessionsgebiet stammt aus dem Dokument "Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd. Newsletter No. 17" vom 14. Juli 1978, das von Keith C. Fahrni, P.Eng., erstellt wurde. Die Schätzung hat historischen Charakter und erfolgte nicht nach den Parametern oder Kategorien, die von den aktuellen Definitionsstandards des CIM gefordert werden. Es gibt keine direkt vergleichbaren CIM-Kategorien, die auf diese Schätzung angewendet werden können, und nach Kenntnis des qualifizierten Sachverständigen ("QP") liegen für das Konzessionsgebiet keine nach modernen Standards durchgeführten Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen vor. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten absolviert, um die historische Schätzung als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven einstufen zu können, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als konforme Mineralressourcen oder Mineralreserven.

Zu den Arbeiten, die erforderlich sind, um die historische Schätzung aufzuwerten/zu bestätigen, gehören eine Zusammenstellung der historischen Bohrdaten, Bestätigungs-/Zwillingsbohrungen in angemessenen Abständen, Untersuchungen der spezifischen Dichte in jedem Gebiet, moderne analytische Maßnahmen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) mit Kontrollanalysen, Bestätigung der Bohrstandorte und Bohrlochvermessungen, Erarbeitung eines 3D-Geo-/Gehaltsmodells und die Überprüfung durch einen qualifizierten Sachverständigen gemäß den CIM-Standards.

Explorationspläne von Maxus Mining

Das Unternehmen will seine Explorationsbemühungen in seinem gesamten Portfolio in den kommenden Monaten vorantreiben und unter anderem folgende Arbeiten absolvieren:

- Zielintegration und Bohrplanungen - Geologische, geochemische, strukturelle und andere historische Datensätze werden in einem umfassenden 3D-GIS-System zusammengeführt, um die geologischen Modelle zu verfeinern und vorrangige, potenzialreiche Bohrziele zu ermitteln.

- Bodengestützte Erkundungsarbeiten - Systematische Feldbewertung der neu erworbenen Flächen und des größeren Projekts Quarry, um Zielgebiete zu bestätigen, die historischen Arbeiten zu validieren und neue Explorationsmöglichkeiten aufzudecken.

Einzelheiten der Vereinbarung

Das Unternehmen hat am 26. September 2025 mit dem Verkäufer eine Vereinbarung über den Erwerb einer hundertprozentigen (100 %) Beteiligung am Konzessionsgebiet gegen eine Barzahlung von 10.000 C$ unterzeichnet. Das Unternehmen muss in Verbindung mit der Vereinbarung keine Vermittlungsprovision zahlen.

Erhöhung des Marketingbudgets

Unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 16. Juni 2025 freut sich das Unternehmen ferner bekannt zu geben, dass es das Werbebudget im Rahmen der Marketingvereinbarung mit der Firma RMK Marketing ("RMK") (Anschrift: 41 Lana Terrace, Mississauga, Ontario, Kanada, L5A 3B2, E-Mail: Roberto@rmkmarketing.ca) erhöht hat. RMK wurde am 16. Juni 2025 vom Unternehmen unter Vertrag genommen, um Marketingdienstleistungen über einen Zeitraum von sechs (6) Monaten (die "Laufzeit") ab dem 18. Juni 2025 zu erbringen, wobei die Option bestand, das Werbebudget während der Laufzeit auf bis zu 350.000 C$ zu erhöhen (die "RMK-Vereinbarung").

RMK ist ein unabhängiges Unternehmen, das gegebenenfalls Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert, Projektmanagement und Beratung für Online-Marketingkampagnen bereitstellt sowie Landing Pages erstellt und optimiert (die "Dienstleistungen"). Die Werbemaßnahmen werden über Google durchgeführt.

Gemäß den Bedingungen der RMK-Vereinbarung hat das Unternehmen beschlossen, seine Option wahrzunehmen, das Werbebudget für die verbleibende Laufzeit auf 350.000 C$ zu erhöhen, indem es weitere 100.000 C$ an RMK zahlt. Die Laufzeit endet entweder mit Ablauf des entsprechenden Zeitraums oder wenn das Budget vollständig aufgebraucht ist. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an RMK als Vergütung für die Dienstleistungen begeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzt RMK (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) zum heutigen Datum keine Wertpapiere des Unternehmens und steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer "qualifizierten Sachverständigen" im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Konzessionsgebiet geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die erzielt werden könnten.

Die oben beschriebene "historische Schätzung" fällt unter die Definition einer "historischen Schätzung" gemäß Vorschrift National Instrument 43-101, was bedeutet, dass die entsprechenden Berechnungen vor dem 1. Februar 2001 - der Einführung von NI 43-101 - erfolgten und daher nicht den in NI 43-101 festgelegten Standards entsprechen. Es liegen bislang keine NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen für das Konzessionsgebiet vor.

Quellennachweis

1 Fahrni, K.C., 1978. Suzie Mining Explorations Ltd. Report to Support Assessment Work Recorded on Carol 1, Carol 2, Carie E and Carie W Groups

2 Coveney, C.J., 1981. Gold Leaf Mining Explorations Ltd. Report on the Beveley Property (Wasi Lake Project)

3 Fahrni, K.C., 1978. Property File PF40196, Suzie Mining Explorations Ltd, Newsletter #17, 14. Juli 1978

4 Beveley Minfile - https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=094C++023

5 Quarry Minfile - https://minfile.gov.bc.ca/Summary.aspx?minfilno=094C++104

†NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

‡Open File 1992-11, Map Number 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 -

https://minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

Equinox Resources - 8. November 2024, "Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb" - https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

- "Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling" - 24. Februar 2025 - https://endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain umfasst. Davon verteilen sich 8.920 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten†. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten†.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 % ppm Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO3§. Die Antimonprojekte Alturas und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Auf dem Projekt Alturas wurde vor Kurzem hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb entdeckt¶. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 ppm Au auf 0,5 m ermittelt wurden?.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

mailto:info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie "annehmen", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anvisieren", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "vorsehen" und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Konzessionsgebiet und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Konzessionsgebiet, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet in der Zukunft, die Erbringung von Dienstleistungen durch RMK im Rahmen der RMK-Vereinbarung. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81198Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81198&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57778V1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19975650-maxus-mining-konsolidiert-projekt-quarry-erwerb-konzessionsgebiets-beveley-norden-british-columbias