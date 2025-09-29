Die Verbio-Aktie bewegte sich zuletzt in einer Range von 9,50 bis 11,50 €; am Montag verliert sie aktuell leicht und steht bei 10,80 €. Insgesamt befindet sie sich in einer schwachen Situation. Was ist hier weiterhin zu erwarten? Dividende fällt aus Der Vorstand schlägt der für die kommende Hauptversammlung im Dezember vor, die Dividende auszusetzen - zuletzt lag sie bei 0,20 €. Der Grund hierfür ist, dass damit die Finanzliquidität gestärkt werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de