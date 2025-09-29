DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EL. FRANCE 13/UND.FLR MTN FR0011401728 30.09.2025 HZE/EOT
EL. FRANCE 14/UND.FLR MTN FR0011697028 30.09.2025 HZE/EOT
