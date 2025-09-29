Der Goldpreis macht zu Wochenbeginn da weiter, wo er am Freitag nach positiven PCE-Daten aufgehört hat und setzt die Preisrallye am Montag fort. Der Anstieg des Goldpreises hat noch nichts von seiner Vehemenz eingebüßt. Gold überwand die Marke von 3.800 US-Dollar, was die Bewegung weiter anheizen dürfte. Das erklärte Ziel dieser Rallye - der Preisbereich von 4.000 US-Dollar - rückt immer näher.Die preistreibenden Faktoren sind zahlreich. Vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de