Rheda-Wiedenbrück (ots) -Der Rücken trägt uns durchs Leben - Tag für Tag. Ob durch langes Sitzen im Büro, Bewegungsmangel oder Stress: Rückenbeschwerden zählen zu den häufigsten Alltagsproblemen. Etwa jeder Dritte ist betroffen. Die Ursachen können vielfältig sein. Mit Ranocalcin® von Pflüger kann der Bewegungsapparat ganzheitlich und nachhaltig unterstützt werden, um wieder beschwerdefrei zu werden.Der Rücken spielt im Alltag eine zentrale Rolle. Er trägt, stabilisiert, bewegt und hält uns aufrecht. Doch genau das macht ihn anfällig für Beschwerden. Ernsthafte Erkrankungen sind nur selten die Ursache. Vielmehr finden sie ihren Ursprung in Fehlbelastungen, Verspannungen oder körperlicher Überanstrengung. Dabei lässt sich der Bewegungsapparat mit alltäglichen Maßnahmen und ausgesuchten, natürlichen Arzneimitteln gezielt stärken.Bewegung bewusst im Alltag integrierenLanges Sitzen ist eine starke Belastung für den Rücken. Schon alle 30 bis 45 Minuten aufzustehen, sich kurz zu strecken oder ein paar Schritte zu gehen, entlastet. Dazu kann man kleine Alltagsroutinen etablieren: Zähneputzen im Einbeinstand, Gleichgewicht halten im Bus oder das Nutzen der Treppen statt des Aufzugs. Schon einfache Gewohnheiten und regelmäßige Bewegung stärken ganz nebenbei die tiefliegende Muskulatur und fördern die Beweglichkeit. Weitere Rückenübungen gibt es hier: https://www.ranocalcin.de/ratgeber/uebungen-gegen-rueckenschmerzen/Achtsam durch den TagEine aufrechte Haltung unterstützt den Rücken. Die Schultern bleiben locker, die Brust ist leicht geöffnet und der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule. So werden Muskeln und Gelenke entlastet. Dabei spielt auch der Arbeitsplatz eine zentrale Rolle. Wer viel sitzt, sollte drauf achten, dass Stuhl, Tisch und Bildschirm zur Körpergröße passen. Die Füße sollten flach auf dem Boden stehen, die Knie im rechten Winkel und der Bildschirm auf Augenhöhe. Eine gut eingerichtete Umgebung unterstützt eine natürliche Sitzhaltung und beugt Verspannungen vor. Beim Heben sollte man in die Knie gehen, den Rücken gerade halten und das Gewicht am Körper haben. So werden zusätzliche Belastungen vermieden.Erholung fördern und Stress reduzierenGuter Schlaf ist wichtig für die Erholung des Rückens. Eine passende Matratze und ein geeignetes Kissen helfen dabei, die Wirbelsäule in ihrer natürlichen Form zu halten. Auch tagsüber lohnt es sich, gezielt zur Ruhe zu kommen. Wenn Stress im Körper spürbar wird, können einfache Atemübungen und Yoga helfen. Dadurch können Spannungen gelöst und das allgemeine Wohlbefinden gefördert werden. Regelmäßige Erholung ist eine wichtige Grundlage für einen gesunden Rücken.Ernährung und MikronährstoffeNeben Bewegung spielt auch die Ernährung eine zentrale Rolle. Der Körper benötigt eine ausreichende Versorgung mit essenziellen Mikronährstoffen, um Strukturen wie Knochen und Muskeln gesund zu halten. Calcium ist besonders wichtig für die Stabilität von Knochen und Zähnen. Eisen unterstützt die Zellteilung sowie die normale Bildung roter Blutkörperchen. Außerdem trägt Eisen zur Sauerstoffversorgung des Gewebes bei. Zink hingegen übernimmt zahlreiche Funktionen im Immunsystem, fördert die Zellgeneration und ist an der Erhaltung normaler Knochen beteiligt. Kieselsäure wiederum ist ein wichtiger Bestandteil des Bindegewebes und kann zur Festigkeit von Haut, Haaren, Nägeln und Faszien beitragen.Natürliche Unterstützung mit Ranocalcin®Für alle, die ihren Rücken gezielt unterstützen möchten, bietet Pflüger mit Ranocalcin® ein bewährtes homöopathisches Komplexmittel. Die Tabletten enthalten sechs sorgfältig aufeinander abgestimmte mineralische, homöopathisch potenzierte Wirkstoffe. Die Kombination aus Eisen, Zink, Kieselsäure und einem wertvollem Calcium-Trio unterstützt ganzheitlich und nachhaltig die unterschiedlichen Strukturen des Bewegungsapparats. Im Rahmen der Therapie kann Ranocalcin® sowohl bei akuten als auch chronischen Beschwerden eingesetzt werden. Das Präparat eignet sich auch für eine längerfristige Anwendung und kann ab dem ersten Lebensjahr eingesetzt werden. Die Wirksamkeit und Verträglichkeit von Ranocalcin® wurden in einer nichtinterventionellen Studie belegt.Pflüger - Qualität made in GermanyDas Homöopathische Laboratorium Alexander Pflüger GmbH & Co. KG ist Experte für Schüßler-Salze, homöopathische Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel. Zum Sortiment gehören 27 Schüßler-Salze in fünf verschiedenen Darreichungsformen, weitere Mineralstoff-Präparate, Pflüger® PUR Vitamine und Mineralstoffe, 130 homöopathische Arzneimittel mit dem Schwerpunkt Komplexmittel, 10 beliebte homöopathische Einzelmittel Globuli Pflüger® im Dosierspender und Ethanol Pflüger® 70 % (V/V) zur Desinfektion. Die hohe Qualität der Präparate stellt das Familienunternehmen mit ökologischer Firmenphilosophie durch eine eigene Produktion direkt vor Ort in Rheda-Wiedenbrück sicher. Pflüger beschäftigt 130 Mitarbeiter und feierte 2024 sein 75-jähriges Firmenjubiläum.Ranocalcin®, 100 Tabletten, PZN 10098827, UVP 19,55 EUR; 200 Tabletten, PZN 12521514, UVP 34,45 EURWeiterführende Informationen auf https://www.ranocalcin.de/