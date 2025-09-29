An der Wall Street dürfte zum Auftakt der neuen Handelswoche der Optimismus zurückkehren. Im vorbörslichen US-Handel werden die drei wichtigsten US-Indizes leicht höher taxiert. Für Rückenwind sorgen dabei abermals Kursgewinne bei den Technologiewerten rund um Amazon und Nvidia, doch auch ein AKTIONÄR-Tipp aus dem Gaming-Sektor dürfte erneut haussieren.Nach einer durchwachsenen Vorwoche, in der der KI-Hype an Schwung verlor, klettern die Futures am Montag deutlich. Anleger hoffen auf eine Stabilisierung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
