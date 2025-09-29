© Foto: DroneShield

Die Rallye geht weiter: Die DroneShield-Aktie profitiert von Europas Drohnenoffensive und gewinnt 18 Prozent an nur einem Tag.Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield hat ihre Rallye zu Wochenbeginn fortgesetzt und stieg in Sydney um 17,96 Prozent auf 4,40 australische Dollar. Damit summiert sich der Kursgewinn seit Jahresbeginn auf rund 475 Prozent, allein in den letzten fünf Handelstagen kletterte der Wert um etwa ein Drittel. Neue Unternehmensmeldungen gab es zwar nicht, Anleger setzen aber weiter auf die starken Zukunftsaussichten des Unternehmens. DroneShield hat 2025 bereits zahlreiche Aufträge im In- und Ausland gewonnen, darunter aus den USA, Europa und …