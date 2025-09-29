© Foto: Marco Ottico - LaPresse via ZUMA PressEine neue Studie der US-Bank sieht starke Chancen bei europäischen Banken. Besonders spanische, portugiesische und italienische Institute bieten dank stabiler Profitabilität und attraktiver Dividenden hohe Chancen.Wie die Analysten von Goldman Sachs in einer neuen Branchenstudie schreiben, profitieren die südeuropäischen Geldhäuser aktuell von geringerer Zinssensitivität, steigenden Kreditvolumina, diszipliniertem Kostenmanagement sowie einer robusten wirtschaftlichen Entwicklung in der Region. Über ein Jahrzehnt konsequenter Entschuldung und Risikominimierung sorgt zudem für ein niedriges Risikoprofil. Iberische und italienische Banken zeichnen sich durch starke Kapitalausstattung aus, die …Den vollständigen Artikel lesen ...
