Mainz (ots) -



Woche 44/25



Sa., 25.10.



12.15 sportstudio live



Alpiner Ski-Weltcup

Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

. . .



ca. 12.25 Uhr

Turn-WM

Gerätefinals

. . .

Bitte Ergänzung beachten:

Kommentator: Alexander Ruda



Pressekontakt:



ZDF-Planung



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6127774





© 2025 news aktuell