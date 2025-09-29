Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 44/25Samstag, 25.10.Bitte Programmänderungen beachten:6.15 Tycoons - Die Macht der MilliardäreRusslands OligarchenDeutschland 2022"Russland, Putin und die Oligarchen" entfällt "ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung beachten:4.15 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang QingDeutschland 2017"Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie" entfällt(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 28.10.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Die Entstehung der ErdeDeath ValleyUSA 2009"Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Alpen" entfäl(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgeseheMittwoch, 29.10.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Wer ist Peter Thiel?Deutschland 2022"Die Spur: iGenius - Schnelles Geld oder großer Bluff?" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Bitte Programmänderung beachten:8.15 Schnell online Geld verdienenInfluencer, Netzwerke und leere VersprechenDeutschland 2022"Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite" entfällt(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6127764