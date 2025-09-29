Mainz (ots) -
ZDFinfo Änderungsmitteilung
Woche 44/25
Samstag, 25.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.15 Tycoons - Die Macht der Milliardäre
Russlands Oligarchen
Deutschland 2022
"Russland, Putin und die Oligarchen" entfällt "ZDF-History: Die sieben Weltwunder - Mythos und Wahrheit" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
4.15 Madame Mao - Aufstieg und Fall der Jiang Qing
Deutschland 2017
"Chinas goldenes Zeitalter - Die Tang-Dynastie" entfällt
(weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 28.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die Entstehung der Erde
Death Valley
USA 2009
"Wunder der Natur - Auf den Spuren der Erdgeschichte: Die Alpen" entfäl
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehe
Mittwoch, 29.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Wer ist Peter Thiel?
Deutschland 2022
"Die Spur: iGenius - Schnelles Geld oder großer Bluff?" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Bitte Programmänderung beachten:
8.15 Schnell online Geld verdienen
Influencer, Netzwerke und leere Versprechen
Deutschland 2022
"Spiel mit Milliarden - Die Benko-Pleite" entfällt
(weiterer Ablauf ab 9.00 Uhr wie vorgesehen)
