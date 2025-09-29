© Foto: Jacob Ford/AP/dpaTotalEnergies verkauft 50 Prozent seines Solarportfolios in Nordamerika - einer von mehreren Deals, die bis zum Jahresende Einnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar generieren sollen.TotalEnergies teilte am Montag mit, dass es 50 Prozent eines Solarportfolios in Nordamerika an die Investmentfirma KKR verkaufen werde. Aus dem Verkauf sowie einer damit verbundenen Bankenrefinanzierung wird das Unternehmen 950 Millionen US-Dollar erhalten. Dabei handelt es sich um eine von mehreren Veräußerungen, von denen CEO Patrick Pouyanné erwartet, dass sie bis zum Jahresende Einnahmen in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar generieren werden, um etwa 3 Milliarden US-Dollar an Akquisitionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE