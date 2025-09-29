Assekuradeure gewinnen weiter an Bedeutung: als flexible Schnittstelle zwischen Versicherern, Maklern und Kunden. WECOYA positioniert sich dabei als dynamisch wachsender Anbieter. CEO Thomas Zimmermann spricht über die Rolle des Assekuradeurs im Marktumbruch sowie den Zugang für Makler. Ein Interview mit Thomas Zimmermann, CEO der WECOYA UNDERWRITING GmbHHerr Zimmermann, aktuell scheint das Geschäftsmodell des Assekuradeurs in der Branche ein echtes Momentum zu erleben. Zuletzt wurden Gründungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact