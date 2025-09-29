Die Dänen schlagen zu: Genmab schnappt sich Merus aus den Niederlanden für insgesamt acht Milliarden Dollar. 97 Dollar je Merus-Aktie bietet das Biotech-Unternehmen. Das entspricht einem Aufschlag von 41 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Merus-Aktie am Freitag Abend an der Börse in New York, wo die Papiere notiert sind. Das entspricht einem Aufschlag von 41 Prozent gegenüber dem Schlusskurs der Merus-Aktie am Freitag Abend an der Börse in New York, wo die Papiere notiert sind. Die Titel sprangen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
