Walldorf (ots) -Ein geerbtes Haus kann ein wahrer Segen sein - oder sich als unerwartete Belastung herausstellen. Oft steht man als Erbe vor der Herausforderung, den tatsächlichen Wert der Immobilie zu ermitteln. Die Heid Immobilien GmbH unterstützt dabei, den Überblick zu behalten. Mit professionellen Gutachten sorgen André Heid und Katharina Heid für Klarheit und bieten eine fundierte Grundlage für steuerliche Entscheidungen, faire Auszahlungen unter Miterben oder den Verkauf. Was Erben darüber wissen sollten, erfahren Sie hier.Nach einem Todesfall prallen häufig Emotionen und finanzielle Interessen aufeinander - gerade dann, wenn es um eine Immobilie geht. Die einen möchten verkaufen, die anderen das Haus behalten oder selbst einziehen. Doch all diese Entscheidungen setzen eine zentrale Grundlage voraus: den realistischen Wert der Immobilie. Vielen Erben fehlt jedoch der Überblick, wie eine Wertermittlung abläuft, worin sich verschiedene Gutachten unterscheiden oder welche Folgen eine fehlerhafte Bewertung haben kann. Unsicherheit, Konflikte unter Miterben oder auch unnötige Steuerlasten können die Folge sein. "Viele Erben neigen dazu, sich bei der Preisfindung auf Online-Schätzungen oder emotionale Annahmen zu verlassen - ein häufiger Fehler mit teuren Folgen", warnt André Heid."Nur ein realistischer Wert schützt vor teuren Fehlentscheidungen und zermürbenden Erbstreits", fügt er hinzu. Genau an dieser Stelle setzt die Arbeit von André Heid und Katharina Heid an: Als zertifizierte Sachverständige mit jahrzehntelanger Erfahrung begleiten sie Erbengemeinschaften und Einzelpersonen bei der objektiven Bewertung geerbter Immobilien. Ihre fundierten Verkehrswertgutachten dienen nicht nur als Grundlage für Verkaufsverhandlungen oder faire Auszahlungen - sie können auch helfen, finanzielle Nachteile zu vermeiden, etwa bei der Erbschaftssteuer. Die Heid Immobilien GmbH verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz: Jede Bewertung basiert auf rechtssicheren Verfahren, berücksichtigt die aktuelle Marktlage und wird individuell auf die jeweilige Zielsetzung des Kunden abgestimmt.Warum eine professionelle Bewertung unverzichtbar istWenn eine Immobilie geerbt wird, stehen emotionale Fragen oft im Vordergrund. Doch hinter der Fassade lauern finanzielle Herausforderungen - allen voran die Frage nach dem tatsächlichen Wert des Objekts. Die Bewertung entscheidet darüber, wie hoch die Erbschaftssteuer ausfällt, ob ein Verkauf gelingt oder ob die Auszahlung innerhalb der Erbengemeinschaft fair verläuft. "In solchen Momenten benötigen unsere Kunden keine bloßen Schätzwerte - sie brauchen konkrete Zahlen, auf die sie sich rechtlich und wirtschaftlich verlassen können", betont André Heid.Denn wird der Immobilienwert zu hoch angesetzt, bleibt die Immobilie womöglich lange unverkauft - wird er hingegen zu niedrig angesetzt, drohen Verluste beim Verkauf oder Unmut unter den Miterben. Ein Gutachten kann solche Risiken minimieren und die Entscheidungsfindung erheblich erleichtern. Besonders in emotional angespannten Phasen - etwa direkt nach einem Todesfall - bringt eine neutrale Bewertung Ruhe und Struktur in den Prozess.Zudem gelten seit der Gesetzesreform 2023 verschärfte Bewertungsregeln: Das Finanzamt setzt Immobilienwerte nun oft deutlich höher an als früher. Wer sich nicht mit einer professionellen Bewertung absichert, zahlt möglicherweise mehr Erbschaftssteuer als nötig - teils fünf- bis sechsstellige Beträge. Genau hier zeigt sich die wirtschaftliche Relevanz eines fundierten Gutachtens.Der Weg zur richtigen Immobilienbewertung: Gutachtenarten, Ablauf und KostenGrundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Gutachtenarten: dem Kurzgutachten und dem Verkehrswertgutachten. Ersteres bietet eine grobe Einschätzung des Immobilienwertes. Dabei berücksichtigt es wichtige Faktoren wie Lage, Zustand und Vergleichsobjekte und eignet sich besonders für eine erste Orientierung und Absprachen innerhalb der Erbengemeinschaft. Für steuerliche oder rechtliche Zwecke ist es jedoch nicht ausreichend. Hier kommt das Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB ins Spiel. Es liefert eine detaillierte, objektive Bewertung und berücksichtigt neben baulichem Zustand und Bodenrichtwert auch Rechte und Lasten sowie die aktuelle Marktlage. Dieses Gutachten ist besonders wichtig, wenn es um die Erbschaftssteuer, gerichtliche Auseinandersetzungen oder den Verkauf der Immobilie geht.Der Ablauf einer professionellen Immobilienbewertung ist klar strukturiert: Zunächst klären die Gutachter gemeinsam mit dem Kunden den Zweck der Bewertung. Danach werden alle relevanten Unterlagen wie Grundbuchauszug, Baupläne und Flächenberechnungen gesichtet und das Objekt vor Ort besichtigt. Anschließend erfolgt eine Marktanalyse, bei der die passende Bewertungsmethode gewählt wird. Das Ergebnis wird abschließend in einem detaillierten Gutachten dokumentiert.Was die Kosten betrifft, so liegen diese für ein Kurzgutachten meist zwischen 400 und 1.000 Euro, während die Kosten für ein Verkehrswertgutachten zwischen 1.000 und 2.500 Euro betragen können - je nach Umfang und Wert der Immobilie. Viele Erben fragen sich, ob sich die Investition lohnt. Die Antwort: Ja! In den meisten Fällen sind die Gutachterkosten steuerlich absetzbar und im Vergleich zum Wert der Immobilie eine gut investierte Summe. "Ein fundiertes Gutachten kostet zwar zunächst Geld, aber es spart häufig ein Vielfaches an Steuern, Streitigkeiten und finanziellen Verlusten", erklärt Katharina Heid.Möchten Sie den Wert Ihrer geerbten Immobilie präzise und zuverlässig ermitteln lassen, um steuerliche Vorteile zu nutzen und mögliche Streitigkeiten zu vermeiden? 