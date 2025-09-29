Cleantech: Parkway schreibt erstmals Gewinn - Rekordumsatz beflügelt Ausblick

Anzeige / Werbung

Das kann sich sehen lassen. Dank hoher Umsätze schreibt Parkway zum ersten Mal einen Jahresgewinn.

Der australische Wasser- und Abwassertechnologie-Spezialist Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen erstmals einen Jahresüberschuss. Nach einem Verlust von 0,73 Mio. AUD im Vorjahr verbuchte Parkway nun einen Gewinn von 0,02 Mio. AUD. Grundlage für den Turnaround waren Rekorderlöse von 15,14 Mio. AUD - ein kräftiger Anstieg gegenüber 8,90 Mio. AUD im Jahr 2024.

Das Management sieht den positiven Trend als nachhaltig. Bereits im Juni 2025 konnte Parkway Verträge im Wert von über 13,5 Mio. AUD sichern. Aufgrund fortgeschrittener Verhandlungen wird sogar mit einer Budgeterhöhung um weitere 3 Mio. AUD gerechnet. Ein Großteil der Umsätze soll 2026 ergebniswirksam werden.

Parkway schreibt erstmals Gewinn - Rekordumsatz beflügelt Ausblick

