Die Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) bereitet sich auf den Einsatz von strombetriebenen Bussen in der Schweizer Region Zimmerberg am Zürichsee vor. Zur Elektrifizierung des Busdepot Rütihof hat das Unternehmen nun Daimler Buses als Generalunternehmer engagiert. Die Stuttgarter liefern auch 13 E-Busse zu. Die SZU ist im Zürcher Verkehrsverbund für das Busangebot in der Region Zimmerberg zuständig. Der Busbetreiber ("Zimmerbergbus") verbindet die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net