© Foto: Steffen Trumpf/dpaAnalysten von Morgan Stanley haben die Aktie von Novo Nordisk abgestuft und die Bewertung von "Equal-weight" auf "Underweight" herabgesetzt. Die Investmentbank hat der Aktie zudem das bisher niedrigste Kursziel vergeben.Das Kursziel von Novo Nordisk wurde von 380 auf 300 Kronen ( 50,91 Euro auf 40,19 Euro) gesenkt, die Aktien fielen am Montag im vorbörslichen US-Handel um über 3 Prozent. Die Analysten gaben als Begründung an, dass dem Arzneimittelhersteller angesichts der nachlassenden Verschreibungsrate in den USA für Wegovy, Ozempic und Rybelsus, der zunehmenden Konkurrenz und des drohenden Preisdrucks ein "harter Weg" bevorstehe. "Die mangelnde Dynamik bei den US-Verschreibungen von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE