Hanshow, ein weltweit führender Anbieter elektronischer Regaletiketten (Electronic Shelf Labels, ESL) und digitaler Einzelhandelslösungen, und Delfi Technologies, ein dänischer Pionier im Bereich Retail-Technologie mit jahrzehntelanger ESL-Erfahrung, geben heute eine neue Partnerschaft bekannt. Ziel ist es, das ESL-Angebot für Einzelhändler in ganz Europa auszubauen und die nächste Phase der digitalen Transformation im stationären Handel einzuleiten.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die Breece System-Plattform von Delfi Technologies durch das weltklasse ESL-Portfolio von Hanshow ergänzt, das bereits weltweit in Tausenden von Implementierungen erfolgreich im Einsatz ist.

Die Partnerschaft vereint Delfis langjährige Erfahrung mit ESL-Implementierungen in Europa und Hanshows globale Innovationsführerschaft. Gemeinsam bieten beide Unternehmen Einzelhändlern künftig mehr Flexibilität, größere Auswahl und höheren Mehrwert und unterstützen sie dabei, ihre digitale Transformation schneller, kosteneffizienter und wirkungsvoller umzusetzen.

Darüber hinaus unterstreicht die Zusammenarbeit das nachhaltige Engagement beider Unternehmen: Durch den Ersatz papierbasierter Prozesse durch digitales Preismanagement, die Einführung von Echtzeit-Aktualisierungen und die Reduzierung betrieblicher Ineffizienzen hilft Hanshow Einzelhändlern, Kosten zu senken, Genauigkeit zu erhöhen und im Omnichannel-Zeitalter nachhaltiger zu agieren.

Hanshow ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Entwicklung und Herstellung von elektronischen Regaletiketten und digitalen Ladenlösungen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von individuellen IoT-Touchpoints und digitalen Ladenlösungen, die kundenorientierte Erkenntnisse liefern. Die Lösungen von Hanshow unterstützen bereits eine Vielzahl von Geschäften in über 70 Ländern und Regionen dabei, ihre Abläufe zu rationalisieren, ihre Preisstrategien zu optimieren und ihren Kunden ein personalisierteres Einkaufserlebnis zu bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.hanshow.com

