Europas führende Embedded-Finance-Plattform konsolidiert alle SEPA-Instant-Payments auf ACI's cloud-nativer Zahlungsplattform

Solaris, Europas führende Embedded-Finance-Plattform, hat heute bekannt gegeben, die Partnerschaft mit ACI Worldwide, einem Pionier der globalen Zahlungstechnologie, auszubauen. Zukünftig werden sämtliche SEPA-Instant-Payments auf ACI Connetic ACI's führende, cloud-native Zahlungsplattform konsolidiert. Die Migration der Instant-Payments-Infrastruktur auf ACI Connetic erhöht die Agilität und Leistungsfähigkeit der von Solaris angebotenen digitalen Finanzdienstleistungen.

ACI Connetic ist die einzige vollständig integrierte Lösung, die Account-to-Account-Zahlungen (A2A), Kartenverarbeitung und KI-gestützte Betrugsprävention in einer modularen, cloud-nativen Architektur vereint. Finanzinstitute können damit ihre Abläufe vereinfachen, Innovationen beschleunigen und sich mit höherer Agilität und Kosteneffizienz an sich wandelnde regulatorische Anforderungen anpassen.

"Die Migration unserer Instant-Payments-Fähigkeiten auf ACI Connetic ist ein entscheidender Schritt in unserer Wachstumsstrategie", sagt Carsten Höltkemeyer, CEO von Solaris SE. "Sie macht unsere Zahlungsinfrastruktur zukunftssicher, bietet einen höheren Service und steigert den Mehrwert, den wir Partnern und deren Endkund:innen in ganz Europa liefern."

"ACI Connetic markiert einen bedeutenden Fortschritt unseres Engagements, Finanzinstitute bei der Bewältigung der Komplexität des globalen Zahlungsverkehrs zu unterstützen", sagt Tom Warsop, CEO und President von ACI Worldwide. "In einem Umfeld zunehmender Zahlungs- und Regulatorik-Komplexität liefert ACI Connetic die Agilität, Resilienz und Innovationskraft, die digitale Transformationen, nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg ermöglichen."

Die Nutzung von ACI Connetic im Zahlungsverkehr wird neue Angebote in weiteren Märkten erschließen und Solaris dabei unterstützen, die komplexe regulatorische und technologische Landschaft im europäischen Bankwesen zu navigieren. Die Plattform unterstützt Solaris beim schnellen Onboarding neuer Banking-as-a-Service-(BaaS)-Kund:innen, beim Einbetten von Finanzfunktionen in deren Produktlandschaften und beim Erschließen neuer Umsatzquellen bei höchsten Anforderungen an Sicherheit und Compliance.

"Durch die Nutzung von ACI Connetic ist Solaris hervorragend positioniert, die nächste Welle von Innovation in der Finanzbranche anzuführen und seinem wachsenden Ökosystem von Partnern nahtlose, sichere und skalierbare Finanzservices zu liefern", sagt Richard Albery, Head of Commercial, Europe, ACI Worldwide.

ACI Connetic kann in Public- oder Private-Clouds, als Hybrid-Modell oder als Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösung bereitgestellt werden.

Über ACI Worldwide

ACI Worldwide, ein Pionier der globalen Zahlungstechnologie, liefert transformative Softwarelösungen für die intelligente Zahlungsorchestrierung in Echtzeit damit Banken, Rechnungssteller und Händler Wachstum vorantreiben und ihre Zahlungsinfrastruktur kontinuierlich, einfach und sicher modernisieren können. Mit 50 Jahren ausgewiesener Expertise im Zahlungsverkehr verbinden wir globale Reichweite mit lokaler Präsenz, um verbesserte Zahlungserlebnisse zu bieten und dem stetigen Wandel von Herausforderungen und Chancen im Payments-Markt vorauszubleiben.

Über Solaris

Solaris ist Europas führende Embedded-Finance-Plattform. Die deutsche Vollbanklizenz und modulare B2B-Technologie von Solaris befähigen Partner von KMU bis hin zu großen, multinationalen Nicht-Finanzunternehmen -, sichere, kundenorientierte Bankdienstleistungen anzubieten. Dadurch können Kund*innen in allen Branchen problemlos finanzielle Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Solaris wurde 2015 gegründet und hat mit einer einzigartigen Kombination aus Technologie und Bankwesen Pionierarbeit auf dem Banking-as-a-Service-Markt geleistet.

