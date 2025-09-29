GreenBitAI, ein führender Anbieter lokalisierter KI-Technologien, kündigt heute offiziell den Start von Libra AI Agent an. Libra ist der erste leichte AI Agent, der vollständig lokal und ohne Internetverbindung arbeitet entwickelt für die professionelle Dokumentenerstellung mit höchster Präzision.

Während die meisten KI-Anwendungen stark von Cloud-Diensten abhängen mit Risiken für Datenschutz und hohen Kosten eröffnet Libra ein neues Paradigma: leistungsfähige KI direkt auf dem Endgerät. Dank GreenBitAIs Low-Bit-Modelltechnologie ermöglicht Libra Expertendokumente ohne Abstriche bei Sicherheit oder Effizienz.

Drei zentrale Merkmale

Dokumente in Expertenqualität: Von Struktur und Inhalt bis Layout liefert Libra Ergebnisse auf Top-Niveau ideal für Finanzberichte, wissenschaftliche Arbeiten, juristische Gutachten oder medizinische Dokumentationen. Vollständig lokal und offline: Libra läuft reibungslos auf Standard-Laptops wie MacBooks. Alle Daten bleiben auf dem Gerät ein entscheidender Vorteil für Branchen wie Finanzen, Gesundheit und Recht. Leichtgewichtig und effizient: Durch Modellkompression reduziert Libra die Größe um über 75% bei gleichbleibender Genauigkeit. Das senkt Kosten und ermöglicht Einsatz auch auf Consumer-Hardware.

Anwendungsfelder Zusammenarbeit

Libra unterstützt einen Multi-Experten-Modus, der komplexe Workflows koordiniert mehr als ein Assistent, vielmehr ein professionelles KI-Team. Typische Einsatzbereiche:

Finanzen: Investment- und Risikoberichte, Compliance-Dokumente

Gesundheit: Klinische Analysen, Forschungsberichte

Recht: Vertragsprüfung, Gutachten, Fallanalysen

Wissenschaft: Publikationen, Reviews

Zitat

Dr. Haojin Yang, Mitgründer CEO von GreenBitAI:

"Wir sind überzeugt, dass KI nur dann vertrauenswürdig ist, wenn sie vollständig unter der Kontrolle der Nutzer bleibt. Libra löst Herausforderungen von Datenschutz und Kosten und markiert den Beginn einer neuen Ära lokaler AI Agents."

Strategische Bedeutung

Marktforscher erwarten bis 2025 ein Volumen von 7,63 Mrd. USD für AI Agents (2030: 50,31 Mrd.) und 3,59 Mrd. USD für AI Docs (2034: 8,58 Mrd.). Cloud-Lösungen sind teuer und datensensibel. Libra bietet Unternehmen eine sichere und flexible Alternative auch in Regionen mit eingeschränkter Konnektivität.

Verfügbarkeit Ausblick

Die Beta-Phase startete am 25. September 2025. Geplant sind Multimodalität-Support, branchenspezifische Vorlagen. Neue Nutzer erhalten derzeit einen Rabatt sowie kostenlose Credits, um Premiumfunktionen auszuprobieren. Details auf der offiziellen Website.

Über GreenBitAI

Gegründet 2023 von einem HPI-Team (Hasso Plattner Institute) in Potsdam, gilt GreenBitAI als Pionier für Low-Bit-Neuronale Netze und Modelloptimierung. Ziel ist es, leistungsfähige KI-Modelle effizient auf Endgeräten lauffähig zu machen sicher, flexibel und kostengünstig.

YouTube Video link: https://youtu.be/uCMDRjjMFFs

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250928988949/de/

Contacts:

Dr. Haojin Yang, info@greenbit.ai