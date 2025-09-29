Mit diesen Aktien können Anleger in dieser Woche bis zu 14,6 Prozent an Dividendenrendite kassieren. Doch wer etwas von der Zahlung abhaben will, der muss sich beeilen. In dieser Woche haben Anleger wieder die Chance, satte Ausschüttungen zu kassieren, denn einige spannende Werte gehen Ex-Dividende. Doch nur wer die Papiere zum richtigen Datum hält, hat auch einen Anspruch auf die Zahlung. Wer jetzt bei den folgenden Titeln zu spät kommt, geht leer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE