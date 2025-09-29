Helium: Pulsar Helium - Vielversprechende Ergebnisse erster Studie zum Grönland-Projekt!

Anzeige / Werbung

Mit dem Heliumprojekt Tunu in Grönland hat Pulsar ein zweites Eisen im Feuer.

Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR, TSXV: PLSR, OTCQB: PSRHF) hat die Resultate einer unabhängigen Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) für sein Tunu-Projekt in Ostgrönland bekannt gegeben. Die Untersuchung, durchgeführt von Sproule-ERCE, bestätigt das Potenzial eines geothermischen Reservoirs und die Möglichkeit einer Heliumgewinnung. Damit positioniert sich das Unternehmen an einer Schnittstelle von erneuerbarer Energieversorgung und kritischer Rohstoffproduktion.

Das Tunu-Projekt befindet sich nahe der Siedlung Ittoqqortoormiit am Scoresby-Sund. Laut der PFS wurden im Untergrund Temperaturen zwischen 80 und 130 Grad Celsius identifiziert. Analysen deuten darauf hin, dass Störungs- und Bruchsysteme den Fluss von geothermischen Fluiden steuern. In Kombination mit den dort gemessenen Heliumkonzentrationen könnte ein integriertes Projekt entstehen, das sowohl Strom aus Erdwärme liefert als auch Helium aus den geförderten Gasen abscheidet.

Jetzt mehr erfahren:

Pulsar Helium - Vielversprechende Ergebnisse erster Studie zum Grönland-Projekt!

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA7459321039