In der Kälte jenseits des Neptun galt dieser Zwergplanet als lebloser Eisbrocken. Neue Daten des James-Webb-Teleskops zeichnen nun ein unerwartet dynamisches Bild des fernen Himmelskörpers. Ein Team von Wissenschaftler:innen des Southwest Research Institute (SwRI) im texanischen San Antonio hat mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops (JWST) eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht. Wie das Institut in einer Pressemitteilung bekannt gab, wiesen sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
