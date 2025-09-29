© Foto: Steven Heap - Zoonar.com/Steven HeapStablecoins ziehen im dritten Quartal 46?Milliarden US-Dollar an, angeführt von Tether USDT und Circle USDC, während Ethereum das führende Netzwerk bleibt.Der Stablecoin-Sektor erlebt eine Wachstumswelle. Laut Daten von RWA.xyz stiegen die Nettozuflüsse im dritten Quartal 2025 auf 45,6 Milliarden US-Dollar, ein Sprung von 324 Prozent im Vergleich zu den 10,8 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal. Insgesamt summieren sich die Nettozuflüsse der letzten sechs Monate nun auf 56,5 Milliarden US-Dollar. Tether und Circle führen den Stablecoin-Markt an Tether's USDT dominierte das Quartal mit 19,6 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen. Circle's USDC verzeichnete mit 12,3 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
