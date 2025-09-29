München (ots) -Das kommende Wochenende dürfte für Autofahrerinnen und Autofahrer zur Geduldsprobe werden. Der ADAC erwartet von Donnerstag, 2. Oktober, bis Sonntag, 5. Oktober, zeitweise sehr viel Verkehr und lange Staus. Gründe hierfür sind der bundesweite Feiertag am 3. Oktober, der Beginn der Herbstferien in mehreren Bundesländern sowie zahlreiche Baustellen.Am Feiertag selbst ist vor allem am Vormittag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. In Mecklenburg-Vorpommern ist zusätzlich bereits am Donnerstag schulfrei. In Hessen, Sachsen und Thüringen beginnen die Herbstferien, sodass viele Familien in den Urlaub aufbrechen. Der ADAC erwartet deshalb am Donnerstagnachmittag das höchste Verkehrsaufkommen. Bereits im vergangenen Jahr zählte der Tag vor dem Tag der Deutschen Einheit zu den fünf staureichsten Tagen des Jahres. Zudem endet am Sonntag, dem 5. Oktober, das Oktoberfest in München. Dadurch wird der Rückreiseverkehr rund um die bayerische Landeshauptstadt zusätzlich verstärkt.Neben dem hohen Reiseverkehr drohen auf den Autobahnen auch zahlreiche Engpässe: Aktuell gibt es rund 1.300 Baustellen in Deutschland. Zur Entlastung gilt am Feiertag, dem 3. Oktober, von 0 bis 22 Uhr ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.Auf folgenden Fernstraßen ist in beiden Richtungen mit starken Behinderungen zu rechnen:- A1 Lübeck - Hamburg - Bremen - Dortmund- A1/A3/A4 Kölner Ring- A2 Hannover - Braunschweig - Magdeburg- A3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg- A4 Erfurt - Chemnitz - Görlitz- A5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel- A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A7 Hamburg - Flensburg / Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A9 München - Nürnberg- A10 Berliner Ring- A24 Hamburg - Schwerin und Pritzwalk - Berlin- A61 Mönchengladbach - Koblenz- A72 Chemnitz - Hof- A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen- A93 Inntaldreieck - Kufstein- A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen- A99 Umfahrung MünchenAuch auf den Fernstraßen der Nachbarländer wird reger Reiseverkehr erwartet. Insbesondere die Tauern-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner- und Gotthard-Route sind staugefährdet.In Österreich führt die Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn zu Verkehrsbehinderungen. Zwar stehen am Wochenende beide Spuren zur Verfügung, dennoch ist die Staugefahr hoch. Auf der Inntalautobahn A12 und der Fernpass-Route gibt es an den Wochenenden zudem Abfahrtssperren. Weitere Einschränkungen gibt es durch Bauarbeiten am Reschenpass und am Pfändertunnel.In Tschechien kommt es durch Tunnelsanierungen zu Beeinträchtigungen auf der D8 (Dresden - Prag). Der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Frankreich und Italien bleibt noch bis Mitte Dezember komplett gesperrt.An den Grenzen, insbesondere an den Übergängen Suben (A3 Linz - Passau), Walserberg (A8 Salzburg - München) und Kiefersfelden (A93 Kufstein - Rosenheim) kann es zu Wartezeiten kommen. Auch bei der Ausreise, etwa in Richtung Polen, Dänemark, die Niederlande oder Frankreich, sind Verzögerungen möglich.Weitere Informationen finden Sie auf www.adac.de. (https://www.adac.de/verkehr/verkehrsinformationen/stauprognose/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6127899