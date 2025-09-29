Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000179640 Arizona Lithium Ltd. 29.09.2025 AU0000421893 Arizona Lithium Ltd. 30.09.2025 Tausch 1:1
AU000000SYA5 Elevra Lithium Ltd. 29.09.2025 AU0000421851 Elevra Lithium Ltd. 30.09.2025 Tausch 1:1
US29350E1047 Lunai Bioworks Inc. 29.09.2025 US29350E2037 Lunai Bioworks Inc. 30.09.2025 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
AU0000179640 Arizona Lithium Ltd. 29.09.2025 AU0000421893 Arizona Lithium Ltd. 30.09.2025 Tausch 1:1
AU000000SYA5 Elevra Lithium Ltd. 29.09.2025 AU0000421851 Elevra Lithium Ltd. 30.09.2025 Tausch 1:1
US29350E1047 Lunai Bioworks Inc. 29.09.2025 US29350E2037 Lunai Bioworks Inc. 30.09.2025 Tausch 10:1
© 2025 Xetra Newsboard