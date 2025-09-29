© Foto: Carnival Corporation & plcCarnival hebt dank starker Kreuzfahrt-Nachfrage und steigender Ausgaben an Bord seine Gewinnprognose an. Investoren dürfen sich auf glänzende Zahlen freuen.Carnival Corporation hat seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr nach oben korrigiert. Der weltweit größte Kreuzfahrtanbieter rechnet mit einer kräftigen Nachfrage nach Kreuzfahrten sowie mit steigenden Einnahmen durch höhere Ticketpreise und Ausgaben an Bord. "Die Nachfrage bleibt außergewöhnlich robust, und unsere Gäste geben während der Reisen mehr aus", erklärte das Management. Trotz der positiven Prognose reagierte die Börse verhalten: Die Aktie verlor in New York zwischenzeitlich über 2 Prozent und notierte bei 29,90 …Den vollständigen Artikel lesen ...
