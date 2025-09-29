Mainz (ots) -Zum zweiten Jahrestag des mörderischen Hamas-Angriffs auf Israel blickt die "auslandsjournal"-Doku "Israelis und Palästinenser zwischen Trauma und Krieg" auf die zerstörerischen Folgen des Konflikts - zu sehen ab Mittwoch, 1. Oktober 2025, 19.00 Uhr in Web und App des ZDF sowie am Mittwoch, 1. Oktober 2025, um 1.00 Uhr im ZDF. Auch das "auslandsjournal" am Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22.15 Uhr im ZDF, moderiert von Andreas Klinner, blickt auf den zweiten Jahrestag des aktuellen Konflikts. Am Jahrestag selbst, am Dienstag, 7. Oktober 2025, bietet ZDFinfo von 19.00 bis 0.45 Uhr sieben Dokumentationen, die sich mit dem Hamas-Überfall vor zwei Jahren befassen. Zudem berichten die aktuellen Nachrichten- und Magazinsendungen über den zweiten Jahrestag.Die "auslandsjournal"-Doku von Thomas Reichart, Leiter des ZDF-Studios in Tel Aviv, begleitet Angehörige von Geiseln, die noch immer in Gaza festgehalten werden, und ehemalige Geiseln, die die Hölle überlebt haben. In Gaza-Stadt erleben die Zuschauer den Alltag einer Familie, die sich vor der Offensive der israelischen Armee fürchtet. Die Reportage zeigt die Traumata auf beiden Seiten und lässt Repräsentanten wie den ehemaligen Ministerpräsidenten Ehud Olmert und den ehemaligen Brigadegeneral Yossi Kuperwasser mit ihren Einschätzungen zur Zukunft des Konflikts zu Wort kommen.Kann es jemals Frieden geben, oder ist der Nahostkonflikt zu einem endlosen Kreislauf der Gewalt geworden? Der Film bietet einen tiefen Einblick in die komplexen politischen und humanitären Herausforderungen der Region und zeigt die menschlichen Schicksale hinter den Schlagzeilen.ZDFinfo mit Doku-Schwerpunkt zum 7. OktoberAm zweiten Jahrestag des Überfalls der Hamas-Terrorgruppe auf Israel bietet ZDFinfo von 19.00 Uhr bis nach Mitternacht sieben Dokumentationen zum Thema, darunter die Erstausstrahlung "Unit 414 - Schicksalstag 7. Oktober: Israels Soldatinnen und die Hamas" (https://www.zdf.de/dokus/zdf-info-100). Im ZDF-Streaming-Portal ist jetzt bereits ein Großteil der Dokumentationen abrufbar, die rund um den zweiten Jahrestag linear in ZDFinfo gesendet werden.Dienstag, 7. Oktober 2025, ZDFinfo19.00 Uhr: auslandsjournal frontlines: Tel Aviv - Metropole im Krieg (https://www.zdf.de/play/dokus/auslandsjournal-frontlines-100/auslandsjournal-frontlines-tel-aviv-metropole-im-krieg-100?q=auslandsjournal+frontlines)19.45 Uhr: auslandsjournal - die doku: 2 Jahre nach dem Hamas-Angriff20.15 Uhr: Warum Judenhass? - Antisemitismus in Deutschland (https://www.zdf.de/play/dokus/zdf-info-100/warum-judenhass-antisemitismus-in-deutschland-100?q=warum+judenhass)21.00 Uhr: Das System Hamas (https://www.zdf.de/play/dokus/zdf-info-100/das-system-hamas-100?q=Das+System+hamas)21.45 Uhr: Hamas - Blut und Waffen (https://www.zdf.de/play/dokus/zdf-info-100/auf-den-spuren-der-hamas--was-steckt-hinter-der-terrororganisation-100?q=Das+System+hamas)22.30 Uhr: Unit 414 - Schicksalstag 7. Oktober (https://www.zdf.de/dokus/zdf-info-100)23.40 Uhr: Netanjahu, die USA und der Krieg in Gaza (ab 7. Oktober 2025 im ZDF streamen)Bereits im ZDF-Streaming-Portal verfügbar ist die Dokumentation "Der Krieg des Benjamin Netanjahu" (https://www.zdf.de/play/dokus/zdf-info-100/der-krieg-des-benjamin-netanjahu--100?q=der+krieg+des+ben), die am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 20.15 Uhr in ZDFinfo in Erstausstrahlung gesendet wird."logo!" zum Jahrestag des Überfalls der Terrorgruppe Hamas auf IsraelAnlässlich des zweiten Jahrestages des Überfalls der Terrorgruppe Hamas auf Israel spricht die ZDF-Kinder-Nachrichtensendung "logo!" mit dem Nahost-Experten Daniel Gerlach. Er beantwortet Fragen, die sich Kinder stellen, zum Beispiel: Warum hört Israel nicht auf, den Gazastreifen zu bombardieren? Warum lässt die Terrorgruppe Hamas die Geiseln nicht frei? Warum gibt es keinen Frieden in der Region? Außerdem erklärt "logo!", was am 7. KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Dokus zum zweiten Jahrestag des Hamas-Überfalls erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zweijahrenachdemhamasangriff) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenDas "auslandsjournal" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/auslandsjournal-366)ZDFinfo-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/zdfinfo)ZDFheute zum Nahost-Konflikt (https://www.zdfheute.de/thema/nahost-konflikt-102.html)