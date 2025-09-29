© Foto: Dirk Shadd - picture alliance / ZUMAPRESS.comCathie Wood rüttelt ihr Portfolio kräftig durch: ARK Invest verkauft US-Tech-Schwergewichte und setzt überraschend auf China-Aktien wie Alibaba und Baidu. Anleger fragen sich: Neue KI-Gewinner am Horizont?"Die Zahl der Unternehmen, die im Bereich der großen Sprachmodelle wirklich miteinander konkurrieren, ist geschrumpft", sagte Cathie Wood, CEO von ARK Invest, gegenüber Bloomberg. Ihrer Einschätzung nach dominieren OpenAI, Anthropic, Elon Musks xAI und Googles Gemini den Markt. Parallel dazu hat ARK Invest in der vergangenen Woche das Portfolio seiner aktiv verwalteten Fonds neu ausgerichtet. Der Flaggschifffonds Ark Innovation ETF reduzierte erneut seine Position beim …Den vollständigen Artikel lesen ...
