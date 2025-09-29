Franke und Bornberg hat die aktuelle Auflage des Ratings zur Grundfähigkeitsversicherung veröffentlicht. Etwa vier von zehn Tarifen können überzeugen. Die Schwelle zum Erhalt einer GF-Leistung ist jedoch hoch, warnt Franke und Bornberg. Vermittler müssen daher in der Beratung die Erwartungen der Kunden relativieren. Das Ratinghaus Franke und Bornberg hat die Ergebnisse seines aktuellen Ratings zur Grundfähigkeitsversicherung (GF) veröffentlicht. Insgesamt haben die Experten für den aktuellen Jahrgang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact