Die FFB verstärkt zum 01.10.2025 ihre Geschäftsführung. Matthias Weiß wird sich insbesondere um die Bereiche Technologie und Risikomanagement kümmern. Er berichtet an Jan Schepanek, Head of FFB und Sprecher der Geschäftsführung. Matthias Weiß, 46 Jahre alt, steigt zum 01.10.2025 in die Geschäftsführung der FFB ein. In seiner Rolle wird er insbesondere die Bereiche Technologie und Risikomanagement verantworten, so heißt es in einer Mitteilung der FFB. Er wird an Head of FFB und Sprecher der Geschäftsführung
