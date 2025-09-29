Die kroatische Regierung plant hohe Investitionen in Ladestationen für Elektrobusse in der Hauptstadt Zagreb. Das Finanzministerium hat angekündigt, sich mit rund 21 Millionen Euro an einer Initiative zum Aufbau einer eigenen Infrastruktur zu beteiligen. Die finanziellen Mittel gehen an Zagrebacki Elektricni Tramvaj (ZET), das öffentliche Verkehrsunternehmen von Zagreb. Mit den Mitteln werden 62 Ladesäulen mit je zwei Ladepunkten am Busbahnhof im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net