Die Mag 7 haben die Aktienmärkte seit Jahren dominiert. Doch ihre Ära könnte ins Wanken geraten. Experten zeigen jetzt auf diese neuen Kandidaten.Seit dem Start von ChatGPT vor fast drei Jahren, der den Beginn der globalen KI-Revolution markierte, haben die "Magnificent Seven" die Aktienwelt dominiert und geprägt: Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla haben den S&P 500 maßgeblich nach oben getrieben. Die Gruppe verantwortet über die Hälfte des Kursanstiegs von mehr als 70 Prozent seit Jahresbeginn 2023. Doch mittlerweile treten erste Risse in der Siegesserie der etablierten Tech-Giganten auf - und neue Namen drängen nach vorn. Analysten weisen darauf hin, dass die …