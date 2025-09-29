Stade (ots) -Walter Thieme legt mit "Optimismus? Aber immer!" eine Autobiografie vor, die weniger eine chronologische Lebensbeschreibung ist, als vielmehr ein persönlicher Erfahrungsbericht über den Umgang mit Krisen, Wandel und dem Älterwerden - getragen von einer durchweg positiven Grundhaltung.Thieme schreibt in einem angenehm klaren Stil, ohne literarische Allüren, aber mit viel Herz und Verstand. Er blickt auf ein Leben zurück, das nicht frei von Brüchen und Herausforderungen war - genau darin liegt die Stärke dieses Buchs. Der Autor beschönigt nichts, aber er relativiert, reflektiert und zieht aus Rückschlägen oft erstaunlich konstruktive Schlüsse. Der Optimismus, den der Titel verspricht, ist kein naiver Frohsinn, sondern wirkt reif, geerdet und glaubwürdig.Besonders ansprechend ist Thiemes Fähigkeit zur Selbstironie. Er nimmt sich selbst nie zu ernst, wohl aber das Leben. Seine Beobachtungen über Beruf, Familie, Gesellschaft und den technischen Wandel (inklusive KI) sind keine akademischen Analysen, sondern lebenspraktische Überlegungen mit Tiefgang - und oft mit einem Augenzwinkern.Natürlich richtet sich dieses Buch vor allem an Leserinnen und Leser, die ähnliche Erfahrungen teilen - etwa Menschen in der nachberuflichen Lebensphase oder solche, die sich fragen, wie man auch im Alter geistig beweglich bleibt. Doch Thiemes Haltung hat eine zeitlose Relevanz: Sie ermutigt, die eigene Einstellung zum Leben immer wieder zu hinterfragen und gegebenenfalls neu auszurichten.Fazit:"Optimismus? Aber immer!" ist ein warmherziges, kluges Buch über das Leben - und eine Einladung, auch in rauen Zeiten das Positive nicht aus den Augen zu verlieren. Kein großer literarischer Wurf, aber ein stilles, ehrliches Werk mit inspirierender Wirkung. (ISBN: 978-3-9822589-3-5, 126 Seiten, Preis EUR 12,85)Pressekontakt:Walter Thieme, w.thieme@wthgmbh.deOriginal-Content von: Walter Thieme, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181081/6127943