Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 29 septembre/September 2025) - SALi Lithium Corp. (SALI) has announced a name and symbol change to Golden Goose Resources Corp. (GGR).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on October 1, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on September 30, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

SALi Lithium Corp. (SALI) a annoncé un changement de nom et de symbole pour Golden Goose Resources Corp. (GGR).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 1er octobre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 30 septembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

Effective Date/ Date Effective : Le 1 OCT 2025 Old Symbol/Vieux Symbole : SALI New Symbol/Nouveau Symbole : GGR New CUSIP/ Nouveau CUSIP : 38090N 10 0 New ISIN/ Nouveau ISIN : CA 38090N 10 0 6 Old/Vieux CUSIP & ISIN : 794676106/CA7946761060

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)