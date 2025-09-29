Anzeige
Mehr »
Montag, 29.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Seltene Ausgangslage: Unbekannter Kupfer-Explorer mit spekulativem Potenzial
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
29.09.2025 19:03 Uhr
240 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Leichtes Plus - Hoffnung auf Einigung im Haushaltsstreit

DJ MÄRKTE USA/Leichtes Plus - Hoffnung auf Einigung im Haushaltsstreit

DOW JONES--Mehrheitlich mit leichten Gewinnen zeigt sich die Wall Street am Montagmittag (Ortszeit). Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 46.201 Punkte. Der S&P-500 steigt dagegen um 0,2 Prozent und für den Nasdaq-Composite geht es um 0,5 Prozent nach oben. Für Zuversicht sorgen zuletzt überwiegend robust ausgefallene US-Konjunkturdaten, die weiter intakten Zinssenkungshoffnungen, und aktuell die Hoffnung auf eine Einigung im Haushaltsstreit. Für letzteres wird die Zeit eng, sonst droht am 1. Oktober ein Stillstand von US-Behörden. In der Vergangenheit einigten sich Demokraten und Republikaner schon des Öfteren in letzter Minute. Sollte dies auch diesmal der Fall sein, könnte das an den Finanzmärkten für eine Erleichterungswelle sorgen, heißt es im Handel.

Sollte es aber zu einem Shutdown kommen, hätte dies auch für die US-Notenbank Konsequenzen. Ihr dürfte dann einiges an Daten fehlen, die sie zur Steuerung ihrer Geldpolitik benötigt, die aber wegen des freigestellten staatlichen Personals dann nicht erhoben werden könnten. Die Notenbank wäre dann auf private Daten angewiesen, so die Ökonomen der Bank of America. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Oktober dürfte das allerdings nur geringfügig verringern.

Derweil richten sich die Blicke schon auf den kommenden Freitag, nachdem am vergangenen Freitag mit Spannung erwartete Inflationsdaten keinen Impuls setzten. Dann werden die Arbeitsmarktdaten für September veröffentlicht. Die US-Notenbank gewichtete zuletzt bei ihrer Zinssenkung Schwächesignale vom Arbeitsmarkt stärker als die weiter zu hohe Inflation.

Gold wieder auf Rekordjagd - Ölpreise unter Druck

Am Anleihemarkt sinken die Renditen, im Zehnjahresbereich um 5 Basispunkte auf 4,14 Prozent. Marktteilnehmer sprechen mit Blick auf den drohenden Shutdown von Umschichtungen in den sicheren Hafen Anleihemarkt. Zudem gibt es Überlegungen, dass ein längerer Shutdown die Risiken für das Wachstum erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunehmen würde.

Der Dollar gibt nach, nachdem er am Freitag bereits deutlicher abgewertet hatte. Der Dollar-Index reduziert sich um 0,2 Prozent. Der Euro kostet 1,1727 Dollar.

Der Goldpreis hat seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Das neue Allzeithoch liegt nun bei 3.836 Dollar je Feinunze, knapp 40 Dollar über dem bisherigen. Aktuell geht es um 1,9 Prozent auf 3.832 Dollar nach oben. Händler sprechen auch hier von einer Flucht in Sicherheit angesichts der diversen Risiken und globalen Krisen. Zusätzlich sorge die Aussicht auf sinkende Zinsen weiter für Zuflüsse ins Gold.

Die Ölpreise stehen unter Druck. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 3,5 Prozent. Nachdem sie zuletzt zugelegt hatten, dominieren nun Befürchtungen eines steigenden Ölangebots. Grund sind Berichte, einer neuerlichen Fördererhöhung durch die Opec+. Dazu habe der Irak die Ölexporte aus seiner nördlichen Region nach einem mehr als zweijährigen Stopp wieder aufgenommen, so Marktteilnehmer. Dagegen trete das Risiko russischer Lieferunterbrechungen, unter anderem angesichts der Spannungen zwischen Moskau und den Nato-Ländern, aktuell in den Hintergrund.

Electronic Arts steigen weiter

Microsoft (+0,6%) stehen im Fokus, nachdem Präsident Trump den Software-Konzern aufgefordert hat, die Leiterin für globale Angelegenheiten, Lisa Monaco, zu entlassen. Trumps Forderung kam einen Tag, nachdem Microsoft den Zugang des israelischen Verteidigungsministeriums zu bestimmten Diensten und Abonnements gesperrt hatte.

Electronic Arts legen um weitere 4,7 Prozent zu auf 202,50 Dollar, nachdem bereits am Freitag durchsickerte, dass ein Investorenkonsortium das Unternehmen übernehmen und von der Börse nehmen will. Die Aktionäre sollen 210 Dollar pro Aktie erhalten, was einem Aufschlag von 25 Prozent auf den Schlusskurs von Donnerstag entspricht.

Occidental Petroleum steigen um 1,8 Prozent. Das Unternehmen soll in Gesprächen sein, seine OxyChem-Sparte für 10 Milliarden Dollar an einen unbekannten Käufer zu veräußern.

Merus machen einen Satz um 36,3 Prozent. Das Biotechnologienunternehmen Genmab wird den Arzneimittelhersteller für 8 Milliarden Dollar übernehmen. Genmab geben um 0,6 Prozent nach.

USA Rare Earth gewinnen 0,3 Prozent mit der Ankündigung, die in Privatbesitz befindliche Less Common Metals zu übernehmen. USA Rare Earth will dafür 100 Millionen Dollar in bar und 6,74 Millionen eigene Aktien auf den Tisch legen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA           46.200,96    -0,1%   -46,33    +8,7% 
S&P-500          6.657,56    +0,2%    13,86   +13,0% 
NASDAQ Comp       22.592,76    +0,5%   108,70   +16,4% 
NASDAQ 100        24.611,78    +0,4%   107,93   +16,6% 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:30  % YTD 
EUR/USD           1,1727    +0,2%   1,1705   1,1699 +13,0% 
EUR/JPY           174,27    -0,4%   174,98   174,83  +7,4% 
EUR/CHF           0,9347    +0,1%   0,9336   0,9335  -0,6% 
EUR/GBP           0,8731    -0,0%   0,8734   0,8723  +5,5% 
USD/JPY           148,60    -0,6%   149,49   149,43  -5,0% 
GBP/USD           1,3432    +0,2%   1,3402   1,3412  +7,1% 
USD/CNY           7,1102    -0,2%   7,1230   7,1220  -1,2% 
USD/CNH           7,1273    -0,2%   7,1405   7,1417  -2,6% 
AUS/USD           0,6577    +0,4%   0,6550   0,6547  +5,8% 
Bitcoin/USD       114.018,70    +2,9% 110.819,65 109.302,90 +17,1% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          62,88    65,14    -3,5%    -2,26  -9,6% 
Brent/ICE          67,84    70,13    -3,3%    -2,29  -8,0% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.832,18   3.760,32    +1,9%    71,86 +43,3% 
Silber            47,05    46,07    +2,1%    0,98 +59,6% 
Platin          1.361,67   1.349,99    +0,9%    11,68 +54,2% 
Kupfer            4,88     4,77    +2,3%    0,11 +18,8% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2025 12:30 ET (16:30 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.