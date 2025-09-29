Cathie Wood hat wieder bei einigen spannenden Aktien zugeschlagen und dafür einige andere Werte aus den Portfolios ihrer ETFs geworfen. Das hat die Star-Investorin konkret in der vergangenen Woche gehandelt. Cathie Wood ist bekannt dafür, stets bei den heißesten Tech-Aktien dabei zu sein und gelegentlich auch die ein oder andere Perle zu finden, die die Wall Street bisher übersehen hat.Aus diesem Grund kann es sich lohnen, einen genaueren Blick ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE